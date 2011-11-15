Монахиня, укравшая 1 млн долларов, избежала тюрьмы

В США 65-летняя монахиня Мари ТОРНТОН, известная как сестра Сьюзи и работавшая главным бухгалтером в католическом колледже в Нью-Рошеле, северном пригороде Нью-Йорка, признанная виновной судом в краже более миллиона долларов из кассы учебного заведения, избежала тюремного наказания.

ТОРНТОН была азартна и страдала игровой зависимостью, что, как утверждал адвокат, и толкнуло ее на совершение преступления - сестра регулярно посещала казино Атлантик-Сити, где и спускала всю ворованную наличность. За один визит Торнтон проигрывала не менее 5 тысяч долларов, пишет The Daily Mail.

Своей пагубной страсти она потакала около 10 лет. Но в 2009 году растраты вскрылись, и руководство колледжа уволило бухгалтера, не подав, однако, заявления а полицию. Но в прошлом году в налоговой декларации колледж был вынужден указать сумму растраты, тогда и началось федеральное расследование. ТОРНТОН была арестована.

В марте 2011 года суд признал ее виновной, назначив наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Но на протяжении восьми месяцев приговор все никак не мог вступить в силу - несколько раз он был отложен по запросам защиты, а дважды по медицинским показаниям: ТОРНТОН за это время перенесла две операции - по удалению катаракты на глазу и по замене тазобедренного сустава.

Теперь же, представ перед судом, она смогла убедить судью в том, что глубоко раскаялась и избавилась от своей пагубной привычки, пройдя курс реабилитации.

Окружной судья Кимба ВУД посчитал, что суд Божий для нее страшнее, и постановил в тюрьму ее не отправлять. К тому же 500 тысяч долларов из общей суммы похищенного колледж вернул по страховке. Оставшуюся часть украденных денег Торнтон должна будет выплатить сама.

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