Территорию Десятинной церкви превращают в свалку

Куча веток, бутылки от пива, пачки от сигарет, упаковки от полуфабрикатов и в придачу – старый ограждающий щиток КП «Киевэнерго». Это далеко не полный перечень того, что теперь находится на территории незавершенных раскопок первой каменной церкви Киевской Руси – храма Богородицы.

Как сообщает газета «Украина молодая», свалка здесь растет и потоптаться на остатках фундамента, которому более 1000 лет, может каждый. И выбросить сюда хлам тоже.

Археологические раскопки на территории Десятинной не завершены – на это не выделяют средств, а каменные останки часто просто засыпаны землей, и без человеческого вмешательства разрушаются из-за ветра, солнца, дождей и перепадов температур. Исследователи говорят о необходимости завершения раскопок, консервации и музеефикации территории.

«Раньше на месте свалки, в аппендиксе» ограды, рядом с валом, складировали камни перед началом раскопок, – комментирует Виталий Козюба, археолог, который пять лет работал на территории Десятинной. – Потом, когда мы ушли с территории, постепенно туда стали сбрасывать мусор. Могу точно сказать – во время нашей работы мусора на территории Десятинной не было».

Для археолога стало новостью то, что на территорию раскопок теперь может попасть каждый желающий через разлом ограждения. Одновременно исследователь отмечает, что Институт археологии, даже при большом желании, не может обратиться в правоохранительные органы, заявив о факте уничтожения забора. «Его, насколько я знаю, устанавливали работники «Укрпроектреставрации». Институт археологии был исполнителем работ, субподрядчиком, к забору он отношения не имеет», – объясняет Виталий Козюба.