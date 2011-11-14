В Киеве скульптуру архангела Михаила хотят поменять на Гавриила

Такою сульптурную рокировку предлагает сделать в столице общественная организация «Лагода». По выходным ее активисты собирают подписи киевлян, мотивируя это тем, что Махаил для Киева является якобы слишком воинственный и побуждает жителей собирать митинги и протесты. Когда в 1995 году столицы возвращали исторический герб и символику, утверждают они, то за основу взяли тот, который утвердила Екатерина II в 1782 году - изображение архангела Михаила в короткой тунике, с нимбом. Однако ранее Киеве имел других покровителей.

«Мы подняли историческую документацию и наиболее древние книги (1037 года), дошедшие до наших дней, и нашли сведения о том, что именно Архангел Гавриил первоначально считался покровителем Киева, и именно в честь Богородицы были построены и названы первые христианские церкви в Киеве - Десятинная церковь, Успенский собор и т.д.», - цитирует газета Сегодня слова заместителя председателя организации Андрея Ковтунова.

Местное столичное духовенство, правда, не в восторге от идеи «Лагоды». Они признают покровителем Киева именно архангела Михаила, поскольку он единственный, кто был признан официально. Наконец, и в КГГА не собираются пока менять Михаила на Гавриила, хотя нынешнюю скульптуру на Майдане планируют заменить на новую уже в следующем году.