Почему ад не пустеет?

Эту историю рассказал rusticnic.livejournal.com в журнале у протодиакона Кураева:

"Есть на украинском ТВ такая реалити-передача "Меняю жену". Вот везут новую "жену" в дом к новому "мужу" на неделю, и неожиданно автомобиль съёмочной студии останавливается у храмового комплекса.

Девушку выгружают, и по ходу становится понятным, что ей надлежит эту недельку провести в доме священника. Сделав несколько неуверенных шагов по направлению к храму, девушка закрывает лицо руками и горько плачет, говоря, что не сможет.

Но далее мы узнаём, что над ней просто подшутили, поскольку на самом деле её придётся эту неделю исполнять обязанности жены циркача, чей цирк раскинул свои шатры прямо у храма. И жить ей придётся не в доме, а в жутком полубомжацком вагончике, стирать и кушать придётся на улице на виду у прохожих.

Надо ли говорить, что на лице девушки отобразилась искренняя радость. Вывод: для не верующего человека жуткий вагончик с ужасными условиями существования куда приятнее и радужнее уютного благочестивого дома священника и церковной службы!

Вот таким образом ад окажется куда привлекательнее тому человеку, у кого ад уже в душе".