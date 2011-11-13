В Москве открылась фотовыставка к 65-летию Патриарха Кирилла

Патриарха Кирилла отличает способность говорить с людьми языком, который им понятен, и эти уникальные личные качества делают его человеком, на которого устремлены взоры миллионов людей, в том числе и тех, которые не принадлежат к Русской православной церкви. Об этом на открытии фотовыставки, посвященной 65-летию со дня рождения святейшего владыки, говорил митрополит Волоколамский Иларион. При этом он подчеркнул, что сегодня патриарх – это не только глава православного духовенства и мирян, а «прежде всего духовный лидер, который консолидирует наше общество».

Открывая выставку, владыка Иларион отметил, что святейший патриарх прошел очень большой путь – путь неординарный, очень яркий, и представленные фотографии отражают лишь часть того огромного опыта, который он накопил.

«Мы видим плоды его деятельности на этом высшем церковном посту, мы видим, что патриарх уделяет огромное личное внимание всем аспектам бытия нашей Церкви – и в России, и во всех других государствах, которые относятся к канонической территории Русской православной церкви».

Председатель ОВЦС напомнил о визитах святейшего патриарха Кирилла в страны ближнего зарубежья – на Украину, в Молдавию, Белоруссию. «На всем постсоветском пространстве возрождается церковная жизнь; там имеются такие проблемы, решить которые может только патриарх, но, конечно, не только своими силами, а при помощи всей Церкви, при помощи государственных структур, с которыми Его Святейшество в каждой из этих стран ведет конструктивный диалог. Вся эта огромная деятельность, которая включает и внешние церковные связи, отражена на этой выставке», – добавил митрополит Иларион.

«Святейшему патриарху приходится быть послом многонациональной Русской православной церкви перед лицом власть имущих, перед лицом сильных мира сего, выступать в самых разных контекстах, перед самыми различными аудиториями», – сказал архипастырь. При это он подчеркнул, что патриарха Кирилла отличает открытость и способность говорить с людьми языком, который им понятен и доступен.

Митрополит Иларион также рассказал, что по случаю 65-летия патриарха, которое будет отмечаться 20 ноября, в Москву приедут Предстоятели и высокие представители ряда Поместных Православных Церквей, будут совершены праздничные богослужения. По телеканалу «Россия-1» будет показан фильм «Путь пастыря», посвященный жизненному пути святейшего владыки.

annews.ru