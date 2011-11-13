13 ноября сто тысяч грузин были казнены за верность Христу

Сегодня в Тбилиси, на Метехской скале, освещена церковь, построенная во имя 100 000 мучеников. 13 ноября Грузинская Православная Церковь будет отмечать день памяти этих святых. Это уже третья церковь, построенная в Тбилиси во имя св. 100 000 мучеников.

В 1226 г. хорезмшах Джалал-эд-дин завоевал Грузию и вступил в Тбилиси. Желая обратить грузинский народ в ислам, он велел снять купол на Сионском соборе Успения Божьей Матери и поставить туда свой трон. Из храма вынесли икону Христа и Богородицы и положили на Метехский мост, к которому шах велел согнать всех жителей города. Обещая свободу и щедрые дары, он приказал людям пройти по мосту, осквернив иконы. Но христиане, поочередно подходя к святому образу, кланялись ему. Палачи сразу же отсекали им головы. Сто тысяч грузин подтвердили тогда свою верность Христу. По словам летописца, после казни мучеников несколько дней в реке текла вода красного цвета.

Мост, на котором были казнены мученики, уже давно разрушен. В 1951 г. был построен новый мост через реку Куру. Да и сама река сегодня поднялась на 9 м выше тогдашнего уровня. Но когда временами уровень воды падает, в реке видны опоры старого исторического моста. Новая церковь построена именно на этих опорах. Церковь маленькая и вмещает всего несколько человек.

По сообщению молодежного движения «Давитианни», в день памяти святых будет организован молитвенное шествие с иконами, свечами и цветами от площади Свободы до Метехского моста, где были казнены мученики.

Седмица.Ru

