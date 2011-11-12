В РПЦ разработают православный уклад предпринимательской деятельности

РПЦ и представители малого и среднего бизнеса разработают методологию православного уклада предпринимательской деятельности. Соглашение о сотрудничестве между Московским патриархатом и общероссийской организацией "Опора России" подписали в пятницу ее глава Сергей БОРИСОВ и председатель Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества протоиерей Всеволод ЧАПЛИН.

"Православная Россия всегда была сильна народной инициативой, в том числе деловой. А значит, все разговоры о том, что православие не способствует инициативе, самостоятельности, созиданию, рачительному хозяйствованию - это мифы, заимствованные ультралибералами из советского времени", - сказал священнослужитель на тематической конференции в Екатеринбурге, где был подписан документ.

Подписанное соглашение также предусматривает распространение информации о созидательной миссии предпринимательства, духовных и нравственных принципах экономической деятельности, а также развитие социальной и благотворительной работы делового сословия, проведение лекций и бесед по духовным вопросам для предпринимательского сообщества.

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