Национальный архив Италии выложил в интернет документы о папской моде XVIII-XIX вв.

На сайте www.moda.san.beniculturali.it можно полюбоваться на 6-метровое брюссельское кружево, составлявшее часть богослужебного облачения Папы

Климента XI (1700-1721), а также на 30 метров богато расшитого материала для папского алтаря Бенедикта XIII (1724-1730) и многое другое.

Седмица.Ru

