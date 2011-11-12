Национальный архив Италии выложил в интернет документы о папской моде
07:00, 12 ноября 2011Общество
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Национальный архив Италии выложил в интернет документы о папской моде XVIII-XIX вв.
На сайте www.moda.san.beniculturali.it можно полюбоваться на 6-метровое брюссельское кружево, составлявшее часть богослужебного облачения Папы
Климента XI (1700-1721), а также на 30 метров богато расшитого материала для папского алтаря Бенедикта XIII (1724-1730) и многое другое.
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