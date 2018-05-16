О конце света: когда часы Вселенной остановятся

К хору многих голосов нынешнего пишущего люда я решил добавить свой и поразмыслить над учением о конце видимых времен (церковный термин «учения о конце» обозначен греческим словом – эсхатология): о том, что земля и все дела на ней не вечны, что придет такое время, когда часы вселенной станут в неподвижности.

С этим никто из мыслящих людей, я думаю, спорить не будет, видя как все вокруг, повинуясь закону жесткой логики, имеет свое начало и неумолимый конец. Таков нынешний мир создан, замыслен Творцом, и никто не в силах его изменить, даже генетики. Если бы земная наша жизнь, имела законченную вечную форму творения, на земле жило бы определенное количество людей, животного и растительного мира и ничто не подвержено было изменению, исчезновению, и паки рождению.

Икона Апокалипсис

Но, диалектика бытия показывает нам, что этот мир не есть законченная фаза Божественного домостроительства, Бог замыслил о нас нечто лучшее, совершеннее, чем мы можем себе даже вообразить, и потому чрез всю историю человечества от самых примитивных цивилизаций до высокоразвитых проходит мысль об окончании царства насилия, вражды, несправедливости и установления Царства Божией Правды, которое вечно будет стоять и не разрушится. Об этом дружно свидетельствуют священные книги всех народов мира.

Эсхатология - учение о конечной судьбе мира исконно занимало человеческую мысль. Представления о загробном существовании - томлениях в подземном царстве мертвых, мучениях, странствованиях в запредельном мире или упокоении и блаженстве в стране богов и героев распространены повсеместно и имеют глубокие психологические корни.

По мере проникновения религий нравственными идеями появляются и откровения о загробном суде возмездии, хотя религия стремится обеспечить верующему загробное блаженство помимо его нравственных заслуг — посредством заклинаний, молений, или других религиозных действий, Слово Бога остается незыблемым: “Верующий в Меня и исполняющий заповеди Моя, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но переходит от смерти в жизнь...” Евангелист Иоанн, 5:24.

ПЕРВЫЙ АПОКАЛИПСИС - ПРОРОЧЕСТВА ДАНИИЛА

Христианское учение о конце мира развилось из иудейского. Во времена греческого засилья, за 140 лет до Рождества Христова греческий властитель Антиох Епифан задумал сделать на земле один народ и одну веру. Для этого он жестоко искоренял иудейские традиции, вера отцов в Израиле была запрещена, храм превращен в капище. Казалось, все кончено, у иудаизма нет будущего, все отеческое пресечено, предуготовано забвению. Но “дух дышит где хочет” и “огнь убо орошаше, ярости же смеяшеся”.

Среди евреев начало распространяться нечто живее, чем отобранный храм, и упраздненный культ. По рукам читающих и слушающих стала распространяться дивная книга, которую можно назвать первым апокалипсисом это - Пророчества Даниила. По малым городам, селам так, чтобы не увидело пылкое око гонителей язычников чужих, да и своих тоже, люди собирались и слушали читающих. В потухших глазах появлялась жизнь, сердца начинали учащенно биться. Какие дивные слова: “Царство гонителя не устоит вечно, но разрушится... И окончательная и предопределенная погибель постигнет опустошителя”. Дан.9.27.

Значит не “сухи наши кости” “не погибла наша надежда”, но “в день оный возведу вас от гробов ваших людие мои...”. Езекииль 37. В глазах появлялась искра жизни, надежда, радость духа. Книга будила дух, давала надежду. Именно в таких условиях возможна жизнь, когда есть искра Божия откровения.

Ценность книги пророка Даниила для христианства более чем значительна. Кроме того, что она по духовному целеустремлению является первым апокалипсисом, сам термин “Царство Божие” впервые читается у Даниила, хотя вера в него господствует во всех пророческих писаниях. И еще “Сын Человеческий” впервые звучит там же: “Видел я в ночных видениях: шел со облаками небесными подобный Сыну Человеческому. Он, приблизился к Ветхому днями и был подведен к нему, и дана была ему Власть и Слава и Царство. И люди всех народов, племен и языков стали служителями Его. Владычество Его — владычество вечное, и Царство Его не разрушится никогда” Дан.7.13-17. Мессия Господь наш Иисус Христос во время своей земной проповеди из многих мессианских титулов предпочитал себе смиренное Даниилово — Сын Человеческий.

СОБРАНИЯ У БАБЫ АЛЕКСАНДРЫ ИЛИ ПСАЛОМ О СТРАШНОМ СУДЕ ХРИСТОВОМ

История полна параллелей, повторяется. Советский эксперимент по искоренению религии в Советском Союзе был во многом схож на тот древний Антиохов: храмы закрыть, а религию упразднить! Но, не тут то было. Дух народа, всегда противится бездуховности.

Село Андрияшевка, Роменского района Сумской области. Зимние вечера в селах долгие предолгие, на Пiдгай (улица села под вечно шумящими соснами. – Авт.) в хату к бабе Олександре (Авт. сохраняет фонетическое звучание имени), моей далекой родственнице, под таинственно шумящим хвойным лесом, хоженными протоптанными в снегу тропками собираются под сумерки бабушки, да и женщины помоложе.

Участвовал в этих сходках и я 16-летним хлопцем. Всегда, всю жизнь, сколько буду жить, буду помнить благодатный мир той хаты. Баба Олександра, с торжественно строгим видом кадит из глиняной кадильницы ладаном в комнате. Эта кадильница, как память, до сих пор у меня сохранилась. В горнице, накрыта склеенной в конус газетой, приглушено горит лампа и также в темном углу перед иконой Святой Животворящей Троицы теплится стеклянная, на проволочках лампада. Мы вдохновенно поем популярный среди верующих того времени псалом о Страшном Суде Христовом.

Я приведу его здесь полностью, он полон возвышенной духовной поэзии. Думаю, что некоторые люди, которые пели его во многих городах и селах в годы советской богоборческой власти, хранили его, переписывали от руки в обычные ученические тетрадки и для которых он являлся важнейшим источником религиозного вдохновения, еще живы. Прочтя его, вспомнят те далекие уже, но такие близкие сердцу, времена гонений, прещений и это воспоминание затронет лучшие струны их души:

Христос с учениками из храма выходил, пред Крестною смертью своей,

И с полными скорби прощальными словами, учил Он любимых друзей.

Скажи нам Учитель прощальное слово, пока еще с нами живешь,

Скажи нам Учитель, когда это будет, когда ты судить нас придешь?

Услышите о войнах и слухах военных, восстанет народ, на народ,

И будут болезни и глады и моры, и братская кровь протечет.

А если увидите мерзость во храме, то знайте, что Суд при дверях,

Готовьтесь, чтоб дверь не закрылась пред вами, держите светильник в руках.

Уменьшится вера, угаснет надежда, в сердцах охладеет любовь,

И многие люди тогда соблазнятся, прольют неповинную кровь.

И сын от отца своего отречется, за то, что ведут его в суд,

И многие люди Христа отвергнутся, врагу под начало пойдут.

Велика ненависть, настанет на свете, настанет как темная ночь,

Многих потопит в печали слезами, матерь восстанет на дочь.

Разрушатся храмы, престолы святые, все будут меня прогневлять,

Пастырям настанет великое горе, будут все их проклинать.

Великие скорби сошлются на землю, и страшные муки пройдут,

И скажут, падите, покройте нас горы, но, горы на них не падут.

И в эти минуты поищите смерти, но смерть далеко убежит,

А кто же находится в поле, не в доме, пускай он домой не спешит.

И солнце померкнет и месяц и звезды, с небесного круга спадут,

Воскреснут из мертвых земные народы, пойдут на Божественный Суд.

И явится Крест в небесах лучезарный, и будет как солнце сиять,

Избранные чада восстанут с начала, и радостно будут взирать.

За ними последуют толпы народа, от края до края земли,

И вся содрогнется земная природа, пред страшным престолом Судии.

Лица оживали, глаза пылали, завязывался оживленный разговор. Церковь закрыта, книги и иконы разобраны по домам, коммунисты сельские детей крестят, некоторые тайно исповедуются и причащаются… Расходимся по домам поздним вечером в радостном приподнятом настроении, просветленные и одухотворенные. Духа не угасить и Слово Божие нельзя связать, запретить.

В ПЕРВЫЕ ВЕКА ХРИСТИАНЕ БЫЛИ ПРОНИКНУТЫ МЫСЛЬЮ О БЛИЗОСТИ СУДА БОЖИЯ

Итак, христианское учение о конце мира, Суде и установлении Царства вечной справедливости было усвоено и продолжено из ветхозаветной церкви иудейской. “Евангелие Царства непосредственно примыкает к проповеди Иоанна Крестителя, в котором видели Илию, предтечу Дня Господня”. “Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное” - так учил Иоанн, так учил Иисус и апостолы во время своей земной проповеди.

И в той и другой проповеди Царство Божие, есть осуществление воли Божией на земле, сознается как Суд, и как спасение. Оно приблизилось, пришло, хотя и без видимой катастрофы, оно уже среди нас в лице Господа Иисуса Христа, Который есть единородный Сын Божий. В нем осуществляется Новый Завет — единение Божественного и человеческого.

«Не успеете обойти городов Израиля, как уже наступит Царствие Божие» Мф.10:23;

«Не прейдет род сей, как все сие сбудется» Мр.13:30;

В греческом тексте «род» стоит слово γενεα – поколение.

«Суть стоящие здесь не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, - и добавил конкретнее, - пришедшее в силе! Мр.9:1»

Первое поколение христиан всецело проникнуто мыслью о близости Суда Божия: любимый ученик Иоанн не умрет до пришествия Царства. Падение Иерусалима, есть знамение скорого Пришествия (Мк.13:24; Лк.21:27). Во время осады и штурма Иерусалима Титом, иудеи с минуты на минуту, до боли в глазах, жадно вглядывались в небо, ожидая на облаках славного и чудесного явления Мессии. Но, все напрасно: с неба не было ни гласа, ни знамения. Глухота бытия повергала их в отчаяние. Также и христиане первого века, эти чаяния, показывают с не меньшей силой. Они, эти чаяния, являлись им утешением в скорби и гонениях, и вместе с тем выражением живой веры в непосредственную близость возвращения Христа. Но, жизнь продолжалась…

КОГДА ЖЕ ПРИДЕТ ДОЛГОЖДАННЫЙ КОНЕЦ?

С конца I века зарождаются недоумения, о которых свидетельствуют памятники письменности послеапостольского века, например послание Климента и позднейшие писания Нового Завета: послание к Евреям и второе послание Петра. Первые христиане и апостолы “умерли не дождавшись обетования”; Иерусалим разрушен; языческий Рим продолжает царствовать - и это вызывает сомнения. Являются насмешники, спрашивающие, где же обетования о пришествии Христовом? С тех пор как почили отцы, все остается по прежнему, как было от начала творения.

В ответ этим насмешникам второе послание Петра указывает, что как некогда прежний мир погиб от потопа, так нынешнее небо и земля блюдутся огню, сохраняемые на день суда и погибели нечестивых человек. И надобно знать, что “у Господа один день как тысяча лет и тысяча лет как один день” 2Петр.3:8. Отсрочка в исполнении обетования, не медлительность, а долготерпение (2Петр.3:15). Этот текст, в связи с преданием о хилиазме (тысячелетнем царстве Христовом на земле) вызвал многочисленные сумбурные толкования и перетолкования, оказав заметное влияние на позднейшие уже средневековые времена: вызвав ожидания кончины мира около 1000 года, а затем в 14-м веке, так как “тысячелетнее царство” стали считать наступившим с эпохи Константина.

Эсхатология — учение о конечности всего видимого и о вечности невидимого, духовного, не придаток, не благочестивое дополнение, размышление к догматам Церкви Христовой, как силятся показать некоторые современные богословы, но - центр, основной винт ее! Его нельзя невозможно в духе православной антиномии ни отвергнуть, ни принять; ни осудить, ни благословить. Нам остается лишь благоговеть перед Вечной Тайной Божией. Без эсхатологического устремления в процессе истории, Церковь будет не церковью, а простым морально-этическим обществом, проповедующая холодный, голый, моральный императив. Бог не замыслил такую Церковь. В замысле Божием Церковь есть победительница в истории над силами зла и тьмы. И мы веруем, мы исповедуем, что так именно и будет.

Первый век был веком расцвета эсхатологии, ожидания исполнения пророчеств и, следовательно - близкого конца. Первые христиане день от дня жили надеждой, верили, что именно им выпала честь быть восхищенным живыми на облаках небесных, в стретение Господу на воздухах. Они не строили земной град, но всецело, пророчествуя о гибели земного, были устремлены в Небесный. Они жили будущим, грядущим и с этой верой выходили на арены амфитеатров навстречу диким зверям.

ОТНОШЕНИЕ К КОНЦУ МИРА В СРЕДНИЕ ВЕКА

Последующие века, следует заметить, жили верой скорого конца, но не так уже интенсивно. После Миланского эдикта 313 года, провозгласившего свободу вероисповедания, христиане принялись созидать, обустраивать этот земной град Божий, Церковь Божию на земле, но идея конца никогда не сходила с уст проповедников Царства Божия. Нельзя сказать, чтобы с течением времени ничего в ней не менялось. Отпадали некоторые старинные предания, например: чувственное представление о тысячелетнем царстве, которое играло значительную роль в иудейской апокалиптике и было заимствовано раннехристианской. О чем свидетельствуют фрагменты писаний Папия Иерапольского. Разделяли это воззрение такие видные мужи апостольские как Ириней Лионский и Иустин Философ. Позже Кирилл Иерусалимский, Ефрем Сирин.

Из позднейших дополнений к теме окончания времен и к Священному Писанию отметим представление о мытарствах, некогда игравшее важную роль у гностиков, но усвоенное и Православным Преданием. Эсхатология западной церкви за это время “обогатилась” учением о “чистилище”. Средневековая догматика схоластически разработала все частные вопросы о последних временах - как всего человечества, так и отдельного конкретного человека. В “Сумме богословия” Фомы Аквинского можно найти сведения о различных отделах загробного мира, о местопребывании праотцев, умерших до крещения, о лоне Авраама, о судьбе души после смерти, об огне чистилища, о воскресении тел и т.д.

Художественное выражение этих воззрений мы находим в “Божественной комедии” Данте у английского поэта Джона Мильтона “Потерянный и возвращенный рай”, у нас на востоке в апокрифической литературе о рае и аде, различных “хождениях по мукам”, которая тянется в течение многих веков и начала которой следует искать в древних апокрифических апокалипсисах.

Очень важные сведения о конечном, мы черпаем у святителя Дионисия Ареопагита. Церковное предание которого относит к 1-му веку, церковные же критики, именуя его Псевдодионисием, утверждают его более позднее происхождение, примерно - 362 г. С именем Дионисия Ареопагита, сохранились следующие сочинения: “Об именах Божиих”, “О таинственном богословии”, “О небесной иерархии”. Особенно последнее сочинение проливает свет на то, как смотрели на конечные судьбы мира и какими видели их мистики восточного средневековья.

Продолжение следует...

Архимандрит Аввакум (Давиденко)- специально для "УНИАН-Религии"

