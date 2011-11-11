Создано «христианское» приложение для iPhone

Программисты из России создали «христианское» приложение для смартфона iPhone. Новая программа под названием RCN (Russian Christian News, «Русские христианские новости») предлагает владельцам мобильных аппаратов быть в курсе новостей христианства, а также комментировать их в социальных сетях.

Приложение уже доступно в интернет-магазине App Store компании Apple. Теперь религиозные новости можно читать в метро, на ходу, дома, на работе.

Вообще «религиозных» приложений в интернет-магазинах программ для мобильников становится все больше. Последователи различных религий и религиозных конфессий могут загрузить в свои айфоны и андроиды Библию, Тору или Коран. Большинство программ совместимо не только с мобильными телефонами, но и с планшетными компьютерами. Кроме того, священные книги в электронном виде часто распространяются бесплатно или за совсем небольшую сумму.



Правмир