В Риге установили статую «ангела» шоппинга

В Риге возле торгового центра Spice был открыт уникальный провокационный объект скульптуры – самый большой в мире ангел шоппинга, высота которого составляет 6 метров.

В скульптурный ансамбль также включены еще три ангела – ангел любви, ангел мудрости и денежный ангел. Автор скульптурной композиции – всемирно известный немецкий провокационный скульптор Норбер Фолбергер.

Новый скульптурный ансамбль задуман как художественный объект, который будет интересен для осмотра посетителям торгового центра, а также гостям Риги. Скульптуры будут доступны для осмотра до конца февраля 2012 года.

«Скульптуры этих ангелов являются символами современности, поэтому я предал им современный облик. Это ни церковные, ни кладбищенские образы. Представления большинства людей об ангелах связаны с милыми фигурками с крыльями, исполненными в стиле барокко, которых все привыкли видеть на фасадах зданий и в храмах. Мои ангелы – это уже нечто другое. Это спутники ценностей, о которых сейчас чаще всего говорят и спорят. В тоже время ангелы по прежнему остаются покровителями людей и обладают магическими возможностями – основываясь на этих рассуждениях, я создавал свою композицию», - заявил Фолбергер.

Благовест-инфо.

