Пассажир самолета хотел поговорить с Богом на высоте 8 тысяч метров

Пассажир самолета, выполнявшего рейс из курортного города Шарм-эш-Шейх в столицу Египта, пытался во время полета открыть дверь и "поговорить с Богом" на высоте 8 тысяч метров, сообщает РИА «Новости».

На борту самолета находились 144 пассажира.

По данным службы безопасности международного аэропорта Каира, гражданин Египта Абдалла Сейид Ахмед, летевший накануне поздно вечером из Шарм-эш-Шейха в Каир, попытался открыть дверь самолета. Ему помешали пассажиры и сотрудник сил безопасности на воздушном транспорте, которым удалось связать нарушителя порядка и передать его полицейским после приземления.

На допросе задержанный пассажир заявил, что он, выпускник коммерческого колледжа, неделю назад потерял хорошую работу и возвращался самолетом в родную деревню. Однако во время рейса от переживаний у него произошел нервный срыв, и он решил, "находясь так близко к Богу", открыть дверь самолета, чтобы "воззвать к его помощи".

Пока психиатры беседуют с задержанным пассажиром.

