Через SMS можно помочь христианам Судана

Организация «Церковь в нужде» собирает деньги для нуждающихся в Судане. Лозунгом акции, которая проходит с 1 ноября по 31 декабря, является - «Отправьте SMS на помощь для Судана».

Акция проходит в рамках Третьего дня солидарности с преследуемой Церковью, который в этом году выпадает на воскресенье, 13 ноября.

«Мир молчит - вы действуете!», «Сколько стоит жизнь?», «Не будь равнодушным. Твоя помощь стоит больше, чем ты думаешь», - призывают организаторы акции и напоминают, что ежегодно за веру в Христа в мире погибает около 170 тыс. христиан, 200 млн. подвергаются жестоким преследованиям, в 70 странах нарушают права на свободу вероисповедания и 350 млн. последователей Христа испытывают на себе различные формы дискриминации.

Деньги, собранные таким образом, передадут в лагеря беженцев в Хартуме, которыми с 1989 года занимаются сестры-селезианки. За эти деньги монахини смогут кормить и воспитывать детей, находящихся там.

Католический Обозреватель



