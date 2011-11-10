«Послание к Диогнету» перевели на украинский язык

Преподаватель Киевской Духовной Академии протоиерей Олег Кожушный осуществил перевод с древнегреческого на украинский язык достопримечательности древнехристианской письменности - «Послания к Диогнету».

Это послание представляет собой апологию христианства, написанную для высокопоставленного язычника, в котором ученые исследователи видят учителя императора Марка Аврелия, философа-стоика Диогнета. Автор послания остается неизвестным. Перед нами - живой человек, глубокой веры и широкой культуры, ревностный последователь Христа, которого вдохновляет Его учение и который стремится воплотить это учение в жизнь.

Автор перевода - кандидат богословия, кандидат филологических наук протоиерей Олег Кожушный, реализуя проект по переводу на украинский язык памятников древнехристианской письменности, искренне надеется, что ознакомление с предложенным текстом станет действительно полезным для всех тех, кто стремится приобщиться к духовной мудрости христиан первых веков.

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