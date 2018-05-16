Украинский язык: точечка над нашим «і»

9 ноября в Украине официально отмечается как День украинского языка и письменности. В своем поздравлении президент Янукович несколько сместил акценты - теперь это просто день языка и письменности («украинского» где-то выпало), ибо для него, судя по всему, еще не до конца ясно, существовал ли украинский язык во времена Нестора Летописца, ко дню которого приурочен нынешний праздник.

По словам президента, этот праздник - «еще один повод поговорить», причем он надеется, что «украинские ученые, литераторы - летописцы нашей современности проведут откровенный и полезный диалог с обществом».

Поэтому в путь.

К сожалению или к счастью, в древнем украинском языке не было слов «айпод», «Айпад», или «блокбастер». Однако это не мешало ему быть выразительно украинским. Хоть и назывался она тогда «русским».

На письме вполне украинский язык присутствует еще в княжеских, законодательных сборниках "Русской Правды» и особенно в бытовых надписях и княжеских грамотах. Эти тексты создавались для того, чтобы население точно и однозначно их понимало.

Именно эти тексты, написанные в княжеских грамотах, на оружии, посуде, в граффити Софии Киевской, наиболее приближены к современному украинскому языку и по своей сути является архаично украинским.

Во времена Киевской Руси у русинов, то есть у жителей Центральной, Северной и Западной Украины, были такие особенности речи: говор на «о», то есть оканье; мягкое окончание глаголов в третьем лице обоих чисел («пишеть», «імуть»); г произносилось как придыхательное латинское h и т.п. Все это характерные черты украинского языка, которые отделяют его от других славянских языков.

Киевский князь Владимир Мономах хорошо владел церковнославянским языком, но, сочиняя поучения своим детям, не мог избежать украинских слов: "дивуватися", "ірій", "сторожа", "парубок", "ворожбит", "гребля", "лінощі", "сором", "вдовиця" и других.

В древних летописях, написанных церковнославянским, сохранились многочисленные украинские вкрапления, которых не существует в церковнославянском языке. Это сотни украинских слов: "криниця", "рілля", "вовна", "гребля", "лагодити", "глек", "коваль", "кожух", "яруга", "не доста", "жалощі", "година", "брехати", "туга", "теля", "тин", "наймит", "бчелы", "гостинець", "шлях", "пакощі", "око", "господар", "волога" и многие другие.

В летописях существительные в дательном падеже единственного числа принимают характерные для украинского языка окончания –ови/–овЂ, –еви/–евЂ: мужеви, Моисеєви, Богови, кесареви, Романови, Володареви, коневи, голубеви, по Ручаєви, монастыреви, волови.

Например, на каком языке написан этот отрывок летописи:

«Вста Володымер и Святополк, и циловастася, и поидоста на Половци, Святополк с сыном, Ярослав и Володымер с сынми, и Давыд со сыном... И оболочишася во брони, и полкы изрядыша, и поидоша ко граду Шаруканю; и князь Володымер прыставы попы своя... Поихаша ко граду, вечеру сущю, и в недилю выидоша из города, и поклонышася князем Рускым»?

Из церковнославянского здесь разве что отдельные окончания. Это как студенты из средневекового анекдота, которые все родные слова заканчивали на «-ус» и считали, что говорят по латыни.

Украинский характер народного языка Киевской Руси подтверждают и иностранные источники. Еврейские теологи ХИ и и XIII в. Соломон Ицхаки и Исаак Бен-Моисей приводят «русские» слова времен Киевской Руси: «снег» и «плот», записав их с характерным для украинского языка икавизмом - распространением буквы «и» там, где другие славяне применяют «о» или «е».

Имена русских князей, которые встречаются в летописях, в основном являются типично украинскими: Всеволод, Володымерко, Володар, Василько, Іванко, Володыслав, Олена, Михалко, Дмитро, Данило. Не менее характерны имена простых людей времен княжей Руси: Олекса, Олексии, Олександр, Онисимъ, Олисей, Остафий, Олена, Микыта, Михайло, Ма́рко, Василь, Василко, Юрко, Иванко, Пан[ь]ко, Рад[ь]ко, Степанець, Федорець, Костянтинъ, Христина. То же касается географических и собственных имен Х-ХIII вв. (Которые могли быть только собственными, местными, а не церковнославянскими): Лыбидь, Венгерское урочище, Лядские ворота, Печерская лавра, Довбычка и т. д.

Словосочетание «русская княгиня» во всех летописях пишется отчетливо по-украински: «русская княгыня», русская - «руськый». Чешский соответственно «чеськый», польский - «лядськый».

Примечательно, что даже предки россиян обращались к князьям с присущим для украинского языка звательным падежом: "княже", а к княжне "княгыне".

Во всех летописях преобладает полногласие, характерное для украинского языка: Володыслав, Володымер, плен, ворожда и тому подобное. Есть в летописях и местные названия месяцев - серпень и грудень.

Украинский язык создан на базе местных старинных славянских диалектов. Он в целом сформировался в пределах антского союза племен IV-VII вв. В этот исторический момент славянские племена на территории Украины вошли в более тесное взаимодействие. Украинский сохранил тесные связи с другими живыми славянскими языками.

Ни на территории современной России, ни на территории Беларуси славян к тому времени еще не было: территория современной России была заселена преимущественно финно-угорскими, а Беларуси - балтскими племенами.

А вот еще пример. Какой это язык?

«Комон ржут за Сулой, -

звена слава въ КыевЂ;

трубы трубить въ НовЂградЂ, -

стоят стязи въ ПутивлЂ! »

«Ни хытру,

ны горазду,

ны птицу горазду,

суда Божиа не миновать ».

«На НемизЂ снопы стелютъ головами,

молотятъ чепи харалужнымы,

на тоцЂ животъ кладутъ,

вЂютъ душу отъ тЂла ».

«А половцы неготовыми дорогами

побЂгоша къ Дону великому:

крычатъ тЂлЂгы полунощы,

рци, лебеди роспущены ...

орлы клектомъ на кости звЂры зовутъ;

лисицы брешутъ на чръленыя щиты ».

«Помчаша красный дЂвкы половецкыя,

а съ ними злато,

и паволокы,

и драгыя оксамиты.

Орьтъмамы,

и япончицамы,

и кожухы ».

«ДЂты бЂсовы кликомъ поля прегородиша,

а храбриы русицы преградиша чръленымы щиты

Ничить трава от жалости,

а древо с тоской къ земли преклонилось ».

Напомню, Ђ - это украинская буква «і». Во времена Киевской Руси церковнославянское «Ђ» («ять») читалось как украинское «і». Имеющеяся в «Слове о полку Игореве», а также в многочисленных летописях разница в написании вроде «дЂвицею - дивицею» свидетельствуют о том, что Ђ в «Слове о полку Игореве» произносится как «і», «и». В русском языке церковнославянское «Ђ» по большей части трансформировалось в «е». Однако даже в русском языке в корнях некоторых слов, например, в таких как «сидеть» (от церковнославянского сЂдЂты), «повелитель» (от повелЂты), «свидетель» (от вЂдЂты) до сих пор сохранилось изначальное произношение.

Хотя «Слово о полку Игореве» написано на церковнославянском языке, это определенно украинское произведение - как по месту написания, местом и контекстом описываемого события, так и по языковым особенностям - явными украинизмами, которых нет в церковнославянском языке. Эти украинизмы могли взяться в «Слове о полку Игореве» только из живого народного языка.

А что же представляет собой так называемый старославянский (или церковнославянский) язык?

Во времена Киевской Руси литература создавалась преимущественно на церковнославянском языке. Этот язык был создан славянскими просветителями Кириллом и Мефодием для христианизации славян. Целью славянских просветителей IX в. Кирилла и Мефодия было создание искусственного языка, который бы понимали все славяне, от болгар до чехов и моравов. Церковнославянский был создан на основе солунского диалекта болгарского языка.

В Болгарском царстве церковнославянский язык претерпел расцвет. В этой форме он пришел на Русь - как язык религиозных служб и официальных документов. На церковнославянском никогда в быту никто не разговаривал, кроме части болгар.

Церковнославянский для восточных и южных славян стал аналогом западноевропейской латыни, которой в Западной Европе долгое время отбывали богослужения и писали книги и учились.

Церковнославянский использовался как международный - болгарами, сербами, хорватами, моравами, а также в Киевской Руси.

Долгое время в ХVII в. церковнославянский также использовался как письменный и религиозный язык у неславянских народов Молдовы и Валахии.

Несмотря на распространение на письме церковнославянского языка, во времена Киевской Руси для письма начинают использовать и украинский язык, который тогда назывался "русским".

В России русский язык возник прежде всего на основе церковнославянского, созданного просветителями Кириллом и Мефодием, и привнесенной вместе с церковной грамотой князьями из династии Рюриковичей и адаптированной смешанным славяно-финно-угорским населением тех земель.

В Беларуси белорусский язык сформировался на основе усвоения языков местных славянских племен балтского произношения.

Несмотря на то, что первые единичные литературные памятники на английском, итальянском, французском языках были созданы лишь в XIV-XV вв., эти народы считают своей всю местную литературу, написанную на латыни, и, соответственно, считают своими всех местных писателей, творивших на латыни .

Украинский ученый Михаил Максимович язык «Слова» назвал этапом «борьбы» живого языка с книжным болгарским (церковнославянским).

Российский литературный критик XIX в. Виссарион Белинский считал этот литературный памятник украинского происхождения, так как «есть в языке его что-то мягкое, напоминающее нынешнее малороссийское наречие».

... Некоторые иностранные идеологи стараются вывести украинцев и их язык с иностранного влияния - то ли тюркского, то ли польского - на общеславянский или «древнерусский» языки, который якобы был общим для всех восточных славян. Однако такие утверждения безосновательны.

Восточнославянские племена уже в XI в. имели вполне отличительные языковые особенности, которые четко фиксируются из письменных источников того времени. Кроме того, определенное влияние тюрков на Киевскую Русь происходило уже во времена Ярослава Мудрого. То есть получается, что тюркское влияние имело место во время наибольшего расцвета Киевской Руси в ХI-ХII вв. Хотя влияние тюрков, как и монголов, значительно достовернее подтверждено относительно этнического происхождения россиян, чем украинцев.

Также несостоятельной является концепция об определяющем влиянии поляков на формирование украинского народа. Ведь украинцы, в том числе и западные, чуть ли не наиболее ожесточенно отстаивали свою самобытность именно от поляков. В условиях Средневековья невозможно изменить язык народа всего лишь за 80 лет. Ячейкой литературного украинского языка является Полтавщина и Черниговщина, а эти территории находились в составе Польши лишь с 1569-го по 1648 год. Между тем письменные памятники Украины XVI и XVII вв. не фиксируют никаких существенных изменений в своей речи. За это время немало людей на этих землях не успели столкнуться с польской администрацией, не то что изменить дедовский язык. Украинский язык не смогло выкорчевать более длительное и жестокое давление, которое на протяжении последних двух веков включало ассимиляторское влияние администрации, общей армии и СМИ.

Не удастся убить язык этой земли и нынешним депутатам и чиновникам. Которые, кстати, от нее кормятся.

Александр Палий, историк - для УНИАН

