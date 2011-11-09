РПЦ призывает одеваться достойно, культурно и скромно

В Москве в рамках выставки-форума "Православная Русь" проходит Первый конкурс модельеров и дизайнеров одежды "Православная культура в современной моде".

"Лукаво поступают те, кто говорят: все равно, как ты выглядишь, самое главное - то, что у тебя внутри. Да, самое главное - то, что у тебя внутри, но это внутреннее содержание не может не проявляться вовне", - сказал глава Отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин, выступая на открытии конкурса.

В культурах народов мира, в том числе России, всегда было понимание того, что внешнее выражает внутреннее, убежден В.Чаплин. "Если человек выглядит достойно, культурно, скромно, показывая своим видом собственное нравственное достоинство и уважение к окружающим, значит, у него и внутри здоровая душа, целостный рассудок, доброе сердце. Я надеюсь, что сегодня в этом зале будут представлены образцы того, как внутреннюю собранность, целостность, совестливость можно выразить через внешние формы поведения, в том числе через одежду", - сказал представитель РПЦ.

На конкурсе будет представлена повседневная и нарядная одежда для мужчин и женщин, детская одежда, головные уборы, текстильные изделия с православной символикой, крестильные рубашки, венчальная одежда, костюмы для современного православного паломника, аксессуары мужского и женского костюмов, форма полиции нравов.

В положении конкурса приведена цитата Патриарха Московского и всея Руси Кирилла: "Мы должны показать пример народу, в том числе и своим внешним обликом. Православие - это не убожество, это красота жизни. Православие не заставляет нас одеваться в мрачные цвета".

В мероприятии принимают участие учащиеся средних и средних специальных учебных заведений, студенты, молодые художники-модельеры. Обязательным требованием к работам является сочетание духовно-нравственных базовых ценностей с современными и актуальными тенденциями в моде.

Маранафа





