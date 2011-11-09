Храм Святой Софии в византийской Никее превращен в мечеть

6 ноября, в ходе празднования мусульманами праздника Курбан-байрам, храм Святой Софии в турецком городе Изник (византийская Никея) был использован в качестве мечети.

Этот храм был построен, как и Константинопольская София, в VI в. императором св. Юстинианом I. В 787 г. здесь проходили заседания Седьмого Вселенского Собора. В 1065 г. церковь была перестроена после сильного землетрясения. В 1331 г. турецкий султан Орхан захватил Никею и превратил Св. Софию в мечеть.

После пожара 1922 г. здание стояло заброшенным до 2007 г., когда в нем был устроен музей. Сейчас табличка "Музей Святой Софии" заменена на новую с надписью "Мечеть Святой Софии".

В ответ на упреки греческой прессы турецкие власти указывают на тот факт, что вопрос об открытии мечети в Афинах обсуждался с 1975 г. и лишь в этом году началось строительство здания. Первый день праздника Курбан-байрам проживающие в столице Греции мусульмане отмечали на двух предоставленных им стадионах.