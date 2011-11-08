В Полтавской области обокрали церковь

В Семеновском районе Полтавской области обокрали православную церковь, принадлежащую УПЦ Московского патриархата.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Центре по связям с общественностью облуправления милиции.

По их данным, неизвестные подобрали ключи и похитили из здания церкви 2 деревянных креста и 7 икон.

По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража).

