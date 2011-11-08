В Москве открылась выставка, посвященная Афону

Выставка «Гора Афон. Образы Святой земли», на которой представлено около 200 фотографий из архива 1848–1963 годов, собранного монахами Святой Горы, будет работать до 28 ноября.

Подавляющее большинство кадров было сделано самими монахами. Они фотографировали друг друга и в столярной мастерской, и в храме, и на рыбалке, и даже в зубоврачебном кабинете. Сегодня эти фотографии, где святость проникает в быт, эксперты сравнивают с иконами, пишут «Известия».

В зале зритель в первую очередь обратит внимание не на фотографии, древние карты или афонский гербарий, а на звездное небо над головой (огоньки расположены так, как звезды над Афоном в ночь на Успение Божией Матери) и 12-метровую стеклянную гору, повторяющую рельеф Афона и заполненную землей – светлой (с полуострова) и темной (из Подмосковья). Это сейчас паломники везут с Афона гигабайты цифровой фотосъемки (правда, такого, как на выставке, гость монашеской республики не снимет), а когда-то сохраняли у себя именно землю, засушенные цветы, напоминает автор инсталляции художник Юрий АВВАКУМОВ.

«Выставка – это пространственная икона Афона на языке новейшего искусства, – сказал «Известиям» научный руководитель выставки Алексей ЛИДОВ. – Мы пытались продолжить афонскую традицию, не делая стилизаций и муляжей, и пересоздали ее в форме мультимедийной инсталляции, в которой максимально тактично сохранены все духовные смыслы, связанные для России с Афоном».

Православие.Ru