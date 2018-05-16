Почему великомученика Димитрия Солунского греки считали славянским святым?

Святой великомученик Димитрий Солунский был сыном римского проконсула в Фессалониках (современные Салоники, славянская название - Солунь). Отец и мать святого Димитрия были тайными христианами.

Начинался третий век христианства. Римская власть, которая насаждала язычество, усиливала гонения на тех, кто исповедовал веру Христову. В потайных комнатах своего дома родители святого Димитрия устроили домовую церковь, где мальчика окрестили и наставляли в христианскую веру. После достижения Димитрием совершеннолетия император Галерий Максимиан вызвал юношу к себе и, убедившись в его образованности и военно-административных способностях, назначил проконсулом Фессалоникийской области вместо его умершего отца.

НА МОЛОДОГО ВОЕВОДУ БЫЛО ПОЛОЖЕНО ДВЕ ВАЖНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Во-первых, он должен был защищать город от набегов варваров (заметим, что среди племен варваров, которые угрожали Римской империи, не последнее место занимали наши предки - славяне, которые охотно селились на Фессалоникийский полуострове; существует даже мнение, что родители святого Димитрия имели славянское происхождение). Во-вторых - уничтожать христиан и их учение.

Император недвусмысленно выразил свою волю относительно христиан: «Отдавай на смерть каждого, кто призывает имя Распятого». Назначая Димитрия проконсулом, император даже не подозревал, какую широкую дорогу для подвигов он открывает тайному подвижнику.

Получив назначение, Димитрий возвратился в Фессалоники и сразу же перед всеми исповедал Господа Иисуса Христа. Вместо того, чтобы устраивать гонения и казнить христиан, он открыто начал учить христианству жителей города и искоренять языческие обычаи и идолопоклонство. Автор жития святого, Симеон Метафраст, отмечает, что своим ревностным просветительским служением Димитрий стал для Фессалоник «вторым апостолом Павлом", ведь именно «апостол народов» создал когда-то в этом городе первую христианскую общину. Святому Димитрию Господь судил подражать апостолу и мученической смертью.

Когда император узнал, что новый проконсул Фессалоник - христианин ...

и что он многих римских подданных обратил в христианство, его гневу не было предела. Возвращаясь из похода в Причерноморье, император, желая расправиться с солунскими христианами, решил вести армию через Фессалоники. Узнав об этом, святой Димитрий заблаговременно повелел своему верному слуге Луппу раздать все имущество нищим, сказав при этом: «Раздели богатство земное между ними - будем искать для себя богатства небесного". Сам же великомученик Димитрий начал поститься и молиться, готовясь к мученической смерти.

Когда император вошел в город и позвал к себе Димитрия, воевода без страха исповедал себя христианином и обличил ложь и суетность римского язычества.

МАКСИМИАН ПРИКАЗАЛ БРОСИТЬ ИСПОВЕДНИКА В ТЮРЬМУ

Там святому явился Ангел, который утешал его и укреплял в подвиге. Между тем император наслаждался гладиаторским зрелищем, наблюдая, как его любимый борец, германец по имени Лий, бросал на копья воинов побежденных им христиан. Один смелый юноша-христианин по имени Нестор, ученик святого Димитрия, пришел в тюрьму и просил своего наставника благословить его на единоборство с варваром. Димитрий благословил его и, по молитвам святого, Нестору удалось победить Лия и сбросить его на копья - так же, как он бросал христиан. Разъяренный император приказал казнить святого мученика Нестора (память его празднуется 27 октября / 9 ноября) и послал стражников в тюрьму - убить копьями Димитрия, который благословил Нестора на поединок.

На рассвете 26 октября 306 года в темницу, где был заключен святой, пришли воины и убили его, пронзив копьями. Верный слуга Димитрия Луппу собрал на полотенце кровь своего хозяина, и, сняв с его руки императорский перстень - знак высокого достоинства, - намочил его в крови святого. Этим кольцом и другими вещами, освященными кровью мученика, святой Луппу стал исцелять недужых. За это его схватили и казнили по приказу императора.

Тело великомученика Димитрия выбросили на съедение диким зверям, но солунские христиане забрали его и тайно предали земле. Во времена правления святого равноапостольного Константина (306-337) над могилой святого Димитрия была построена церковь. Сто лет спустя, когда на месте старой церкви было решено возвести новую, строители нашли нетленные мощи святого мученика

С VII века от мощей святого начинает сочиться благовонное миро, через который с тех пор в церковной традиции святой получает наименование Мироточивого. Несколько раз верующие пытались перенести его святые мощи или их частицы в Константинополь. Но святой Димитрий каждый раз чудесным образом проявлял свою волю, показывая, что хочет остаться покровителем и защитником родных Фессалоник. Много раз войска славян-язычников, подходя к Солуни, видели на городских стенах светлого юношу, который обходил стены. Своим грозным видом он вызывал у них ужас, и они отступали от города. Может именно поэтому греки считали святого Димитрия преимущественно славянским святым. Так или иначе, имя святого Димитрия Солунского начало особенно почитаться среди славянских народов, после того как они были просвещены светом евангельской истины.

Первые же страницы русской летописи связаны с именем святого великомученика. Летописец сообщает, что, когда Вещий Олег разгромил греков у стен Константинополя (907), «испугались греки и говорили: это не Олег, а святой Димитрий послан на нас Богом».

СРАЗУ ПОСЛЕ КРЕЩЕНИЯ РУСИ НАЧАЛОСЬ ЦЕРКОВНОЕ ЧЕСТВОВАНИЕ СВЯТОГО НА РУСИ

В 70-х годах XI века был основан в Киеве Димитриевский монастырь, известный ныне как Михайловский. Обитель была построена сыном Ярослава Мудрого, великим князем Изяславом, который в крещении получил имя Димитрий (+1078). Мозаичная икона святого Димитрия Солунского из собора Димитриевского монастыря сохранилась до наших дней и сейчас находится в Государственной Третьяковской галерее. В 1194-1197 годах великий князь Владимирский Всеволод III, в крещении Димитрий, «возвел церковь прекрасную на дворе своем, в честь святого мученика Димитрия, и украсил ее красиво иконами и писанием" (т. е. фресками).

Димитриевский собор и ныне является украшением древнего Владимира. Чудотворная икона святого Димитрия Солунского из иконостаса собора также хранится в Третьяковской галерее. Она написана на доске от гроба святого великомученика, которую принесли в 1197 году из Солуни во Владимир. Одно из ценнейших изображений святого - фреска на столпе Владимирского Успенского собора, написанная преподобным иноком-иконописцем Андреем Рублевым.

Святого Димитрия почитали и в роду святого Александра Невского, который назвал своего старшего сына в честь святого великомученика. Младший же сын, святой благоверный князь Даниил Московский (+1303), в 1280-х годах возвел в честь святого великомученика Димитрия в Москве храм, который стал первым каменным храмом Московского Кремля. Позже, в 1326 году, при князе Иване этот храм был разобран, а на его месте построили Успенский собор.

ПАМЯТЬ СВЯТОГО СВЯЗЫВАЛИ С ВОИНСКИМИ ПОДВИГОМ, ПАТРИОТИЗМОМ И ЗАЩИТОЙ ОТЕЧЕСТВА

Русские воины всегда верили, что они находятся под особым покровительством святого Великомученика Димитрия.

В духовном опыте Русской Православной Церкви почитание святого великомученика Димитрия Солунского тесно связано с памятью защитника Отечества и Церкви великого князя Димитрия Донского (+1389). «Слово о житии и о кончине великого князя Димитрия Ивановича, царя русского», написанное в 1393 году, как и другие древние источники, прославляет его как святого. Сам же князь Димитрий очень уважал святого великомученика Димитрия. В 1380 году, накануне Куликовской битвы, он торжественно перенес из Владимира в Москву главную святыню Владимирского Димитриевского собора - икону великомученика Димитрия Солунского, написанную на доске от гроба святого. В московском Успенском соборе был сделан придел в честь великомученика Димитрия. В честь воинов, погибших в Куликовской битве, был установлен для общецерковного поминовения Димитриевского родительскую субботу. Впервые эту панихиду было отправлено в Троице-Сергиевом монастыре 20 октября 1380 преподобным Сергием, игуменом Радонежским. На ней присутствовал сам великий князь Димитрий Донской.

СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ДИМИТРИЯ СОЛУНСКОГО ПОЧИТАЮТ И В УКРАИНЕ

Действующие храмы, освященные в честь святого, есть практически во всех епархиях Украинской Православной Церкви. Только в столице таких храмов несколько: например, в Киевском Введенском мужском монастыре в нижнем этаже Введенской церкви есть храм, освященный в 1879 году в честь святого.

В Покровском храме на Приорке в Киеве южный придел освящен в честь святых великомучеников Георгия Победоносца и Димитрия Солунского. Современный каменный храм здесь возведен в 1902-1906 годах на месте деревянного Димитриевского храма.

В Свято-Троицком соборе на Троещине в честь великомученика освящен нижний храм.

Святому Димитрию посвящена и старейшую деревянную церковь, сохранившаяся на территории Киева (в Жулянах). Первый храм на этом месте был возведен в 1715 году монахами Софиевского монастыря, которому до 1787 года принадлежало село Жуляны. В 1847 году «за тесноту и старость» церковь разобрали, а на ее месте на средства казны возвели новую, также деревянную, с куполом-маковкой. Эта церковь сгорела от удара молнии в 1859 году. Вскоре после пожара в честь святого Димитрия была построена другая, тоже деревянная, церковь, которая существует доныне. В 1936 году постановлением Киевского горсовета храм был закрыт, колокола сняли, часть икон уничтожили (за исключением тех, которые удалось спасти прихожанам). В церкви устроили колхозный склад. Осенью 1941 года, во время нацистской оккупации, храм отремонтировали и снова начали отправлять богослужение. С тех пор церковь не закрывалась.

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На иконах святого великомученика Димитрия изображают как воина в чешуевидных латах, с копьем и мечом в руках. На свитке обычно пишут молитву, с которой святой Димитрий обращался к Богу, молясь о спасении родной Солуни: «Господи, не погуби город и людей. Если город спасешь и людей - с ними и я спасусь, если же погубишь - с ними и я погибну ».

Житие святого взято из издания «Святой великомученик Димитрий мироточивый, Солунский»

