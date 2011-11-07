В Киеве выступит Грузинский Патриарший хор

8 ноября в Национальной филармонии Украины состоится концерт Грузинского Патриаршего хора.

Впервые в нашей стране прозвучит грузинское полифоническое пение, относящееся к списку нематериального культурного наследия человечества, созданного ЮНЕСКО. Концерт подарит украинским слушателям не только эстетическое удовольствие и возможность прикоснуться к культурному наследию человечества, но и сделает весомый вклад в развитие творчества детей социально-незащищенных слоев. Все вырученные средства от проведения мероприятия будут переданы на организацию финала V Всеукраинского фестиваля детского творчества «Мечте навстречу» для детей социально незащищенных слоев.

Хоровой коллектив был создан в 1998 году, и на сегодня, является главным духовным хоровым коллективом Грузии. Уникальность коллектива - в его полифоническом пении, которое принадлежит к списку нематериального культурного наследия человечества, созданного ЮНЕСКО.

Подтвержденный учеными факт, что этот способ является древнейшей профессиональной традицией в пении. Многоголосый распев - акапелла, отражает древний, античный способ пения, единственный в своем роде. Гармония этого распева уникальна. Стиль пения единственный в своем роде и насчитывает около 3000 лет. В репертуаре коллектива - уникальные средневековые полифонические произведения, а также современные произведения и знакомые всему миру фольклорные, авторами которых выступают современные грузинские композиторы.

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