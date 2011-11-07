На фреске Джотто обнаружили дьявола

Реставраторы, работающие в базилике святого Франциска в Ассизи, обнаружили изображение дьявола на фреске Джотто.

Как рассказал на пресс-конференции, прошедшей в субботу, 5 ноября, руководитель группы реставраторов Серджио Фуссети, изображение дьявола было обнаружено на одной из фресок на потолке базилики, изображающих жизнеописание святого Франциска Ассизского.

Если смотреть на фреску номер 20 снизу, сообщил Фуссети, дьявол, изображенный среди облаков, практически неразличим, однако при близком рассмотрении его "профиль с крючковатым носом, рожки и ухмылка" четко видны.

Реставратор предположил, что Джотто "хотел немного пошутить", при этом художник сделал так, что дьявол едва заметен. Фуссети также не исключил, что дьяволу на фреске Джотто мог придать черты кого-то из своих знакомых.

Базилика святого Франциска в Ассизи, где покоятся мощи святого, была построена в XII-м веке. Церковь украшают 28 фресок, написанных Джотто и его учениками.

Базилика, внесенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО, в 1997 году пострадала в результате землетрясения. После землетрясения фрескам, включая ту, где был обнаружено изображение дьявола, потребовалась реставрация.



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