В Черкасской обл. появилась школа благородных девиц

В школе села Новодмитровка Золотоношского района Черкасской области открылась «Школа благородных украинок» - первый такой проект в области. Подобные школы действовали в Украине еще в ХVIII веке.

Как передает корреспондент УНИАН, в «Школе благородных украинок» не будет оценок и традиционных учителей. На уроки приглашены визажисты, парикмахеры, повара, психологи, косметологи, которые будут проводить оригинальные мастер-классы. Девушек будут учить хорошим манерам, умению общаться на светских приемах и даже ездить верхом на лошадях.

После каждого урока им будут вручать интересные подарки. Обучение продлится до 1 мая и завершится праздничным балом.

Первый урок барышень состоялся уже в эту субботу в Красногорском женском монастыре. Его тема - роль женщины в религии и обществе.

Обучение в школе бесплатное, ведь организаторы видят благородство не в количестве потраченных денег, а в творчестве, воспитании и толерантности. Инициатором основания «Школы благородных украинок» на базе Новодмитровский школы стал ее директор Александр Тукало.

Шестнадцать юных леди из села Новодмитровка, к которым присоединились и жительницы города Золотоноша, встретили этот проект с восторгом. Они все пообещали хорошо учиться, чтобы в будущем стать достойными украинскими барышнями.

