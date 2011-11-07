Задержаны активистки движения Femen, которые собирались раздеться во время молитвы

Итальянская полиция в воскресенье, 6 ноября, задержала на улице Кончиляционе, ведущей в Ватикан, трех активисток движения Femen с Украины и одну гражданку Австралии, которая назвалась их представителем и фотографом. Гражданки Украины собирались раздеться на площади Святого Петра во время молитвы «Ангел Господень», которую Папа Римский провозглашает каждое воскресенье вместе с тысячами паломников.

Об этом сообщает христианское общество украинцев и Италии со ссылкой на информагентство ANSA.

Еще одна гражданка Украины была задержана уже на самой площади, когда она начала раздеваться. Ей предъявлено обвинение в нарушении общественной морали и составлен административный протокол.

Таким образом было остановлено грязную провокацию, которая оскорбляет религиозные чувства миллионов католиков во всем мире.

На итальянских форумах активно дискутируют об акции Femen. Некоторые из форумчан, предлагают «защитницам» женских прав провести одну такую акцию перед мечетью в одной из мусульманских стран, иронически предполагая, что это была бы их последняя акция такого плана.

«Очень жаль, что «голые украинки»вновь появились на страницах итальянских газет. Femen декларируя борьбу с торговлей женщинами, подобным поведением дискредитируют наше государство и миллионы украинок, создавая образ «красивых, но безморальних принципов украинских девушек, которые легко оголяются», - отмечают в христианском обществе украинцев Италии.

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