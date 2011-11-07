В Украине открыли Музей украинской домашней иконы

На Житомирщине в городе Радомышль начал действовать уникальный историко-культурный комплекс с единственным в мире Музеем украинской домашней иконы.

Об этом УНИАН сообщила инициатор создания комплекса и его основатель - меценат и врач Ольга БОГОМОЛЕЦ.

По ее словам, за последние 15 лет она собрала иконы народных и профессиональных иконописцев со всей Украины, многометровые домашние иконостасы, гуцульськие сложные и казацкие ковчеги, подорожные образы, иконы, вырезанные с дерева, отлитые из металла, написанные на стекле.

«Я питаю особые чувства к этому замку-музею. В действительности для меня это не музей, это пристанище для «икон-сирот». Большинство из этих икон были запущены, их выбросили на «барахолку». Специалистам приходилось консервировать, реставрировать и только сейчас у них наконец-то появился дом», - отметила О. БОГОМОЛЕЦ.

Справка УНИАН. Историко-культурный комплекс расположен на территории, где еще в 1612 году архимандритом Киево-Печерской лавры - Елисеем Птетенецким была основана Радомышльская «бумажня» - первая в Центральной Украине фабрика по изготовлению бумаги.

Реставрационные работы над возобновлением здания длились свыше 4 лет.

В настоящее время «Замок Радомышль» является величественным архитектурным сооружением общей площадью 2500 кв.м. Для возобновления настоящей архитектоники была проведена исследовательская работа, а все необходимые для реставрации элементы воспроизводились вручную по старинным методам.

В замке воспроизведены интерьеры XVIІ века, а само сооружение поражает тем, что построенная без рукотворного фундамента и расположенное на скале, окруженной водой, погружается вглуб земли на километры.

В комплексе, кроме музея, функционируют выставочные залы и концертный зал.

Замок окружает ландшафтный парк, состоящий из нескольких островов, соединенных между собой каменными мостами.