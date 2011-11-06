В Индии продолжается кампания против христиан

Индуистские экстремисты в Индии проводят кампанию ненависти и клеветы против христиан. Об этом докладывает организация, которая занимается защитой прав человека - Общеиндийский Совет Христиан. Эти тревожные сообщения подтверждают и церковные источники в различных регионах Индии.

За организацией акции стоит председатель националистической Народной партии, Субраманиам Свами. Его группа стремится очистить страну от неиндусов, также выступает против реализации закона о предотвращении междуобщинного насилия, который обсуждает парламент. Закон направлен на предотвращение любых проявлений сектантской поведения и преследования христианских меньшинств, как это произошло в Ориссе в 2008 году. Защитник католиков, юрист Джон Даяла сообщил, что Субраманиам Свами уже был обвинен в подстрекательстве к религиозной ненависти. Новый закон является очень нужным, поскольку за последнее десятилетие в стране произошло более 6 тыс. случаев массового насилия.

Католический обозреватель