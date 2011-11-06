ЮНЕСКО может внести Вифлеем в список Всемирного наследия

31 октября Палестинская автономия была принята в Генеральную Ассамблею ЮНЕСКО. Это означает, что отныне места на ее территории могут быть внесенным в список Всемирного наследия. В список потенциальных объектов входят храм Рождества Христова в Вифлееме и гробница Иосифа в Наблусе.

Когда государство становится членом ЮНЕСКО, оно подписывает Конвенцию мирового наследия и ведется наблюдение за объектами Всемирного наследия.

Поскольку отныне Палестина должна принять все конвенции, она должна подать номинации в Список Всемирного наследия.

К этому времени было невозможно защитить определенные места и святыни на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа из-за отсутствия признания и финансирования. Однако их вступление в ЮНЕСКО поможет представить их миру и оказать финансовую поддержку путем туризма.