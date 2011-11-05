Посадке аварийного "Boeing" в Варшаве могли помочь мощи

Удачной посадке аварийного "Boeing" в Варшаве могли помочь перевозимые им мощи Папы Римского, считает один из клириков католической Церкви

Среди пассажиров самолёта Boeing 767, который 1 ноября успешно совершил аварийную посадку "на брюхо" в Варшавском аэропорту, находился викарий Пётр Чиля (Piotr Chyła). Он рассказал в эфире польского телевидения, что происходило на борту, сообщает "NewsBalt" со ссылкой на "Dzenik".

Католический клирик отметил, что паники не было, хотя пассажиры были проинформированы, что их ждёт "вынужденная посадка, мотивированная технической неполадкой". Священник сообщил, что экипаж очень чётко описал порядок действий в случае аварийной посадки. «В самый момент посадки на борту была такая страшная тишина», - вспоминает он, добавив, что пассажиры ожидали удара, но самолёт сел, как "на губку".

П.Чиля подчеркнул, что у него с собой были мощи Папы Иоанна Павла II и он молился "за заступничество". Он не отрицает, что реликвии могли сыграть роль в удачной посадке аварийного лайнера.

