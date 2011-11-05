Львов освятит стадион, построенный к Евро-2012

Председатель Львовского городского совета Андрей Садовый заявил о намерении пригласить священников всех конфессий для освящения стадиона "Арена Львов", на котором будут проходить матчи чемпионата Европы по футболу 2012 года, до 15 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на сессии горсовета.

"Мы пригласим представителей всех конфессий, проведем обряд по лучшим христианским традициям", - сказал он.

А.Садовый добавил, что поручил своему заместителю Василию Косиву и директору департамента Львовского горсовета "Евро-2012" Олегу Засадному подготовить это мероприятие.

Торжественная церемония открытия "Арены Львов" состоялась 29 октября.

