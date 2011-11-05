Спасутся ли некрещеные дети?

Вопрос о значении крещения для спасения рассматривается многими людьми давно. Конечно, если бы крещение не было нужно, Христос бы его не оставил Церкви как осноповоложне таинство и не велел бы ученикам идти крестить все народы. Однако это простой и вполне очевидный вопрос становится неразрешимым, когда речь заходит о тех, кто просто не мог услышать проповедь Евангелия.

Проблема касается как тех, кто был праведен за века и тысячелетия до Христа и, соответственно, крещение не мог знать, так и тех, кто жил во времена, когда миссионерская весть не достигла его земель. Отдельной «подтемой» в великой теме есть нерожденные дети. Если крещение является необходимым для спасения, то как быть с теми, кто умер еще до своего прихода в мир? Разве младенцы, невиновнее кого на свете не найти, подпадут под осуждение только потому, что они не по своей вине остались без этого таинства?

Конечно, хочется надеяться, что нет. Причем люди настолько хотят этому надеяться, что могут и провозгласить свою надежду как факт. На это похожа информация, распространенная СМИ: Малгожата Пабис в «Naszym Dzienniku» опубликовала статью о том, что дети, умершие до рождения, - спасены. «Это наши самые молодые святые, которых мы можем просить о заступничестве у Бога».

Вполне можно согласиться с ее мнением, что «дети, убитые во время аборта, а также те, которые потеряли жизнь в результате процедур in vitro, являются современными мучениками», - конечно, если принимать во внимание общераспространенный, то есть не чисто теологический, подход к пониманию мученичества. Оно потому является сознательным принесением своей жизни в жертву из причин веры. Но если Церковь прославляет Младенцев-Мучеников, пострадавших за Спасителя, ничего о Нем не зная, а также принимая во внимание такое понятие, как «крещение крови», - так, есть определенные основания назвать этих погибших современными мучениками и, соответственно, уповать на то, что Господь спас их.

Отец Петр Кеневич МИС с кафедры Теологии жизни Института моральной теологии Люблинского католического университета имеет подобное, как и п.Пабис, мнение. Хотя как теолог он не берется утверждать, что все нерожденные - спасены (впрочем, на то он теолог, а не журналист). Относительно детей, которые умирают прежде чем родятся, мы можем иметь надежду спасения, говорит он: «Их спасение следует не столько с факта обета, связанного с крещением и принятием веры, ни также с мученической смертью, как просто по безвозмездной любви Бога . Бог Отец, отдавший своего Сына на смерть, различными способами показал в Откровении, что Он имеет особую любовь к детям. Отсюда и вытекает наша надежда, что, давая ребенку жизнь и забирая к себе, он не покидает его, а все-таки вводит в свой Дом. Взглянем на тексты Литургии похорон детей, не получивших крещения. Все они ссылаются на дело спасения и выражают упование, что Господь Бог примет детей в Небо. Эти молитвы очень подобны тем, которыми мы молимся на похоронах взрослых людей. У нас нет уверенности в их спасении, но уповаем".

CREDO

