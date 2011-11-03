Напоминания о религии и Боге влияют на принятие решений

Согласно новому исследованию, проведенному в университете Ватерлоо, Канада, простые напоминания о религии или Боге могут влиять на процессы принятия решения.

По словам Кристин ЛОРИН — автора исследования — около 90% населения мира согласны с тем, что Бог или какая иная духовная сила существует или может существовать. Даже при отсутствии личной веры в Бога, культура США насыщена религиозными символами и изображениями, что в конечном итоге может повлиять на человека. Результаты исследования не зависят от религиозных убеждений участников.

Согласно майским опросам Gallup 9 из 10 американцев верят в Бога. Эти цифры чуть ниже для групп молодых людей, либералов, живущих в восточной части США, имеющих ученые степени и свободных от политических убеждений. Среди республиканцев и консерваторов же вера в Бога является повсеместной. В новом исследовании ученые «подготовили» более 350 студентов инженерных факультетов, косвенно напомнив им о Боге и религии.

Например, прося написать предложения, используя список слов с духовным подтекстом. Потом всех испытуемых попросили составлять как можно больше слов из группы букв. Вне зависимости от религиозных убеждений, «подготовленные» напоминаниями о Боге и вере студенты составили меньше слов, чем те, кто не прошел подобную подготовку. Ученые полагают, что недостаточность усилий в первой группе может быть объяснена уверенностью, что судьба в руках Божьих. Если студенты верят, что Бог контролирует их судьбу, то их старания быть лучше не помогут им.

В результате они прикладывают меньше усилия для выполнения задачи. Весь этот мыслительный процесс кажется бессознательным, но присутствие «волшебных» слов и образов Бога может изменить поведение. Второе исследование было направлено на изучение сопротивлению искушениям. Участникам предлагалось взять печенье после прочтения ими двух отрывков — одного из Библии, а второго на безрелигиозную тематику. Участники, которые читали отрывки из Библии, выражали большую готовность противостоять соблазнам.

Этот эффект, однако, был замечен только среди тех испытуемых, которые заранее сообщили, что верят во всеведущую сущность, замечающую все их проступки. Также эти участники отметили, что Бог не влияет на эксперименты. По мнению ученых, люди «поступают» так потому, что верят в Бога, который знает, когда они вели себя плохо или хорошо. Исследователи полагают, что напоминание о всеведущем Боге помогает людям, опасающимся быть пойманными и наказанными, сопротивляться соблазнам.

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