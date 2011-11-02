Во Вьетнаме подверглась нападению баптистская община

Христиане вьетнамской евангелическо-баптистской общины св. Иоанна Крестителя (провинция Куанг Нам) подверглись жестокому нападению. Трое баптистов получили серьезные травмы головы и доставлены в больницу. 20 бандитов вторглись в дом пастора общины, избили железными прутьями членов его семьи и друзей.

Нападение было совершено после того, как собрание баптистов было прервано полицией. Местные власти проигнорировали зов о помощи. МОПЧ подтверждает данные о причастности вьетнамских властей к нападению.

Дом пастора служит местом собрания баптистской общины «Любовь», которая является частью вьетнамской Баптистской церкви. По информации вьетнамского правительственного комитета по делам религий, в 42 городах и провинциях страны зарегистрированы 409 баптистских общин, которые посещают около 18 000 человек.

Религиозная организация баптистов является одной из немногих протестантских общин, узаконенных в 2008 г. после принятия нового закона о религии (2004 г.). Несмотря на то, что религиозная организация признана правительством, она должна получить дополнительное разрешение от местных властей. Члены общины «Любовь» дважды подавали запросы местной администрации, но оба раза прошения были отклонены. Полиция отказалась защищать членов общины, если они продолжат свои собрания.

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