Украинцы назвали главными ценностями семью и церковь

Большинство украинцев не считают государство носителем моральных ценностей.

Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса «Нравственные ориентиры украинцев», проведенного Институтом Горшенина в октябре 2011 года.

«Отвечая на вопрос, «Что для Вас является главным носителем моральных ценностей?» 83,2% респондентов выбрали вариант «Семья». Этот же показатель лидировал в предыдущие годы, однако раньше он был существенно ниже – на уровне 74% . На втором месте для украинцев находится церковь (37,2%), на третьем месте - школа или другое учебное заведение, далее – литература и кинематограф. Что примечательно – государство находится только на шестом месте. И по сравнению с 2007-м годом, когда государство считали носителем моральных ценностей около трети опрошенных (34,6%), сегодня ему отводит такую функцию только каждый пятый украинец (21,3%), - рассказал Наталья КЛАУНИНГ, эксперт Института Горшенина. - Обобщая, можно сказать, что в Советском Союзе государство являлось носителем определенной идеологии, которую оно транслировало посредством кинематографа, литературы и даже семьи – ячейки общества, передающей месседжи государственной идеологии. Сегодня ситуация совершенно другая: мало кто полагает, что государство является источником моральных ценностей. Мы считаем, что это нормально, потому что моральные ценности действительно должны формироваться в семье».

«По сравнению с 2007-м и 2009-м годами, позиции семьи и церкви укрепились, а вот позиции школы упали на четыре пункта, а государства – на 12 пунктов по сравнению с 2007-м годом. Видимо, есть разочарование в государстве, как институте, отвечающем за поддержание уровня идеологии и морали. В этом контексте все больше растет общественное разочарование по поводу школы, поскольку она давно и окончательно сняла с себя функцию воспитания, оставив только функцию обучения», - подчеркнула Марина ТКАЧЕНКО, эксперт Института Горшенина в сфере социального проектирования.

По одной из версий, озвученной Натальей КЛАУНИНГ, большее доверие к государству в качестве носителя моральных ценностей в 2007-м году могло быть связано с ожиданиями после Оранжевой революции. Однако сейчас ситуация изменилась.

LB.ua