В Иерусалиме обнаружена икона Византийского периода

В ходе археологических раскопок в Иерусалиме около автомобильной стоянки Гивати (неподалеку от стен Старого города) была обнаружена уникальная миниатюрная икона, датируемая VI-VII веком нашей эры (Византийский период).

Уникальная находка была впервые показана широкой публике на конференции "Инновации в археологических работах в Иерусалиме и его окрестностях", которая проводится пятый год подряд Управлением древностей при поддержке Еврейского университета и компании "Мориа", сообщает NEWSru Israel.

Иконка представляет собой коробочку (длина 2,2 см, ширина 1,6 см) из кости крупного животного, на крышке которой вырезан крест, а внутри находилось, как сказано в описании, цветное изображение "темноволосого бородатого мужчины", одетого, судя по сохранившимся деталям, в белую тунику с пурпурной полосой. Икона декорирована сусальным золотом. Археологи полагают, что обладатель этой иконки носил ее в холщовом мешочке.

