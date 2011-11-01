В храме Христа Спасителя пройдет благотворительная акция

Сегодня, 1 ноября, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Зале церковных соборов кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве пройдет благотворительная акция - концерт «Музыканты за мир».

Мероприятие состоится при поддержке Правительства г. Москвы и при участии Синодального отдела по взаимоотношению Церкви и общества и Синодального информационного отдела.

Цель акции - привлечь внимание общественности к горячим точкам планеты, где происходят военные, межэтнические и религиозные столкновения и конфликты.

На одной сцене соберутся музыканты из Азербайджана и Армении, Израиля и Египта, Турции и Сербии. Прозвучат произведения Верди, Рахманинова, Листа, Хачатуряна, Бетховена и других композиторов.

Художественный руководитель проекта - заслуженный артист России Александр Гиндин. Ведущая концерта - актриса Мария Голубкина.

Патриархия.ru

