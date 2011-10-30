На месте прорыва блокады Ленинграда освящен памятный крест

Памятный поклонный крест освящен 29 октября на месте прорыва фашистской блокады города на Неве — вблизи деревни Марьино Кировского района Ленинградской области, сообщает журнал Вода Живая.

Трехметровый символ православной веры выполнен из камня и укреплен на каменном основании размером 6и8 м, на котором также установлена неугасимая лампада. Мемориал расположен рядом с музеем-диарамой «Прорыв блокады Ленинграда». Его авторы — архитекторы Валерий Кузьмин и Ашот Давадян.

Чин освящения в присутствии ветеранов, жителей осажденного города и прихожан храмов Санкт-Петербургской епархии РПЦ совершил епископ Гатчинский Амвросий. Он отметил, что теперь каждый верующий сможет помолиться на месте, ставшем священным для миллионов людей, где 18 января 1943 года было разорвано вражеское кольцо, душившее невскую твердыню. «Для христиан лучший монумент для увековечения памяти — крест, символ победы света над тьмой», — сказал владыка.

Мемориал возведен на средства благотворителя Грачьи Погосяна, который также установил кресты на легендарных местах обороны Ленинграда — Невском пятачке и Синявинских высотах.

В беседе с корреспондентом «Воды живой» он рассказал, что приехал из Армении на постоянное жительство в город Кировск Ленобласти, где занимается строительством. Как верующего человека его огорчало то, что вблизи места прорыва блокады нет ни одного храма. Когда место для мемориала уже было выбрано и на нем начались работы, одна из пожилых местных жительниц сообщила, что здесь находилась часовня, разрушенная в годы войны. Теперь предприниматель намерен восстановить эту святыню.

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