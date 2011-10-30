КАДиС подписали соглашение о сотрудничестве с Бухарестским университетом

25 октября в Бухаресте ректор Киевской духовной академии и семинарии архиепископ Бориспольский Антоний и декан Православного богословского факультета Бухарестского университета протоирей Стефан Букиу подписали соглашение о сотрудничестве между двумя богословскими школами.

Как сообщает сайт КАДиС, соглашение предполагает обмен студентами и преподавателями, обмен опытом в области современных образовательных методик, разработку и выполнение совместных научно-исследовательских проектов, проведение научно-исследовательских симпозиумов, конференций и семинаров, обмен публикациями, учебными и научными изданиями, представляющими взаимный интерес.

После подписания соглашения архиепископ Антоний дал интервью телеканалу Румынской Православной Церкви «Тринитас», в котором рассказал о перспективах сотрудничества Киевской духовной академии с богословскими школами Румынии.

В этот же день делегация Киевских духовных школ посетила Патриарший кафедральный собор и Патриарший дворец в Бухаресте. Вечером делегация прибыла в горный монастырь Карайман.