В Ватикане жертвы насилия требуют наказать католических священников

Жертвы насилия со стороны католических священников-педофилов устроили пикет минувшей ночью на набережной Тибра возле стен Ватикана.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, демонстранты держали в руках транспаранты и фонарики, подвешенные к воздушным шарам. Лозунги с плакатов призывали Римско-католическую церковь взять на себя ответственность за моральный ущерб, нанесенный действиями ее священнослужителей.

Как сообщает римская полиция, в акции протеста, которая была организована активистами объединения "Голос выживших" (Survivors Voice) и приурочена к годовщине аналогичного пикета, проведенного в Риме ровно год назад, приняли участие 50 человек из разных стран мира, в том числе, бывшие воспитанники итальянского католического Института для глухонемых детей "Антонио Проволо" в Вероне.

"Несмотря на чудовищное предательство доверия вверенных ей молодых душ, церковь продолжает игнорировать наше право на сатисфакцию и не готова взять на себя ответственность за преступления своих священников. Мы требуем беспристрастного и светского расследования всех случаев сексуального насилия, имевших место под прикрытием церкви. Они должны расцениваться как преступления против человечности", - заявила одна из участниц акции, англичанка Сью Кокс.

Демонстранты установили несколько плакатов с призывами на разных языках: "Прекратить защищать педофилов", "Требуем справедливости за наши разрушенные жизни". Большой щит с портретом Папы Римского Бенедикта XVI и надписью "НЕТ!" сотрудники полиции тактично попросили убрать.

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