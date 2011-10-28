Дружат ли с технологиями украинские священники?

09:26, 28 октября 2011
Общество
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Возможности дойти до верующих

Пожертвовать деньги на строительство храма с помощью смс, или он-лайн, задать вопрос священнику. Религиозные организации идут в ногу со временем. Правда не все церкви это приветствуют - во Франции католическая церковь запретила телефонную исповедь - такую услугу предложил оператор связи. Дружат ли с технологиями украинские священники?

Интернет-сайтами украинские церкви уже не удивишь. На их веб-сайтах можно проследить, как строят храм – по веб-камере, принять участие в опросе или даже проголосовать, какая служба лучше. Священники используют любые возможности прийти к верующим.

- Значительную часть своей жизни часть верующих проводит в интернете, мы должны быть там вместе с ними. Там есть молодые люди. И надо как-то им помогать среди всей грязи, которая там встречается, находить что-то хорошее.

Аккаунт, никнейм или профиль - для священника греко-католической церкви Андрея Нагирняка - привычные слова. Он имеет страницы сразу в нескольких соцсетях. В Фейсбуке - более восьми сотен друзей. В контакте ведет специальные тематические группы для молодежи - о половых отношениях. Говорит, это также форма пастырского служения. Потому что там можно узнать то, о чем молодые люди стесняются спросить в глаза. Впрочем, говорит, виртуальное духовное наставничество не заменит живого.

Андрей Нагирняк, священник УГКЦ:

- Общаюсь со многими молодыми людьми через Интернет, предоставляя какие-то советы, я всегда говорю о том, что окончательно нужно поговорить об этом при личной встрече. Потому что личная встреча дает возможность почувствовать полноту ситуации и лучше отреагировать.

У пресс-секретаря Киевского патриархата Евстратия Зори - аккаунт в соцсетях есть. Впрочем ставку на него в общении с прихожанами он не делает. Говорит, времени там уделить всем не сможет, потому что тех, кто его полюбил - многовато. Он за то, чтобы священники шли в ногу со временем, но денег нет.

Евстратий Зоря, епископ УПЦ (КП):

- Вот буквально в этом месяце Львовская Епархия запустила интернет-радио, они подготовили свою студию и выступают в сети интернет, так как это самый дешевый способ вещания и средствах массовой информации. К сожалению, у нас таких ресурсов нет, и не знаем, появятся ли в ближайшее время. Поэтому мы занимаемся той работой, которой можем.

В Московском патриархате планы огромные - для продвинутых пользователей готовят специальную программу для смартфонов. В приложении будет информация о религиозных праздниках, расписание богослужений, возможность слушать аудиопрограммы. В следующем году здесь планируют открыть еще и колл-центр. Несколько священников по телефону будут давать консультации по вопросам веры и обрядов. Говорить на темы, на которые во время исповеди обычно не хватает времени. Те, кто не может прийти в церковь, смогут рассказать о своих грехах. Впрочем, отпускать их по телефону - заочно - священники не будут. Это требует присутствия.

Протоиерей Георгий (Коваленко), председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ:

- Нельзя причащаться по телевизору, исповедаться по телефону или венчаться по интернету. Этот проект должен быть помощью человеку для прихода к реальной исповеди, реального таинства, за которой следует реальное причастие.

Вера-верой, но и тратить деньги на колл-центр церковь не хочет. Подсчитали, только техника стоит сто тысяч долларов. Плюс ежемесячно на содержание требуется около сотни тысяч гривен. Поэтому не исключают, что звонки будут платными.

Первый национальный
 

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