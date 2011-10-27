Зимой православные и протестанты будут мерзнуть одинаково

"Я не вижу особых преференций для Украинской Православной Церкви со стороны украинского государства, кроме того, что Президент Украины Виктор Янукович посещает храмы именно этой конфессии. Льготы при оплате коммунальных услуг отменены для всех, и в православных храмах будет так же холодно, как и в протестантских», – отметил Юрий Решетников, исполнительный секретарь Ассоциации христианских демократов Восточной Европы, отвечая на вопросы участников конференции «Богословское образование -10», которая сейчас проходит в Ирпене.

Напомним, что постановлением Кабмина No. 869 «Об обеспечении единого подхода к формированию тарифов на жилищно-коммунальные услуги», принятой 1 июня 2011, Кабинет министров Украины отменил все льготы религиозных организаций на коммунальные услуги. 19 октября Предстоятель УПЦ Владимир (Сабодан) обратился к Премьер-министру Украины Николаю Азарову с просьбой восстановить льготы религиозным организациям по оплате коммунальных услуг, установленные в 2009-2010 годах.

Доклад Юрия Решетникова на конференции касался тенденций в религиозном контексте Украины. Он в частности, отметил, что динамика роста количества религиозных организаций, которая наблюдалась в 90-х годах прошлого века, замедлилась, также не увеличивается количество учебных заведений разных деноминаций в Украине.

РИСУ