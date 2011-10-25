УПЦ хочет основать в Киеве православный университет

Украинская православная церковь хочет ввести православные образовательные проекты в общеобразовательных учебных заведениях Украины и основать в Киеве Украинский православный университет имени Святого Владимира.

Об этом заявил председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ Георгий Коваленко, сообщает радио «Свобода».

С этой целью УПЦ инициирует изменения в ряд законодательных актов, «связанных с жизнью религиозных организаций и общин».

По словам Г.Коваленко, «Конституция Украины дает возможность свободно исповедовать свою веру, распространять о ней знания». Однако, отметил он, церковь до сих пор не имеет возможности учреждать учебные заведения. По мнению представителя УПЦ, разграничение церкви с государством и школами, записанное в Конституции, толкуется неверно.

«Мы стараемся не изменить Конституцию, а привлечь внимание. Норма об отделении школы от церкви до сих пор понимается в советско-атеистическом смысле, когда это полный запрет церкви иметь собственные вузы, школы, полноценно сотрудничать с государством над воспитанием образованием человека », - отметил Г.Коваленко.