В Петербурге более 300 тыс человек поклонились поясу Богородицы

14:34, 25 октября 2011
Общество
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Святыня в России до 23 ноября

Более 300 тысяч человек поклонились в Петербурге православной святыне - поясу Пресвятой Богородицы, впервые доставленному в Россию, сообщает официальный сайт Санкт-петербургской епархии.

Пояс Божьей Матери из Ватопедского монастыря на Афоне доставили в Россию 20 октября. Петербург стал первым российским городом, где верующие смогли поклониться этой святыне. В северной столице пояс пробыл 4 дня. В понедельник его перевезли из Новодевичьего монастыря Санкт-Петербурга в Екатеринбург.

"Сейчас уже можно подвести некоторые итоги - за эти дни прошло более 300 тысяч паломников. Несомненно, что паломничество - это нелегкий труд как для души, так и для тела, а ведь любое паломничество или поклонение святыне - это всегда испытание душевных и физических сил людей. И если перед большими праздниками православные люди претерпевают тяготы поста, то перед поклонением святыне верующим приходиться испытать на себе трудности многочасового стояния в ожидании возможности приложиться к желанной святыне", - рассказывается в информации.

В Петербурге было огромное количество желающих полониться святыне, люди часами стояли в очередях, движение транспорта в этом районе было затруднено. Доступ к поясу Богородицы обеспечивался круглосуточно. Женщин с маленькими детьми пропускали без очереди, а в субботу рядом с монастырем была развернута полевая кухня.

"Высказываем надежду, что все ответственные лица, участвовавшие в приеме пояса Пресвятой Богородицы, сделали выводы и к следующему прибытию какой-либо святыни подготовятся гораздо лучше", - отмечают в епархии.

Святыня будет находиться в России до 23 ноября, ей смогут поклониться верующие 12 городов, в том числе на Севере и Дальнем Востоке.

Согласно преданию, отраженному в письменных византийских источниках, пояс и риза Божией Матери незадолго до Ее Успения (окончания земной жизни) были отданы двум благочестивым иерусалимским вдовам и из поколения в поколение хранились в Палестине. При императоре Восточной Римской империи Аркадии (395-408 годы) драгоценный ковчег с поясом Богородицы перенесли в Константинополь и установили в церкви. Впоследствии святыня делилась на части, местопребывание которых не раз менялось. Православные верят, что пояс Пресвятой Богородицы обладает удивительной силой, помогает при рождении детей.

РИА

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