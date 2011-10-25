Более 150 монастырей примут участие в православной выставке в Сочи

Пятая православная выставка-ярмарка, приуроченная к празднованию Дню народного единства, открывается во вторник в Сочи, говорится в сообщении организаторов экспозиции.

Выставка "Православие" пройдет в Сочи с 25 по 31 октября.

"На выставку приедут представители более чем 150 монастырей, храмов, приходов, православных издательств, иконописцев из России, Греции, Израиля, Молдавии, Белоруссии и с Украины", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что посетители выставки смогут прикоснуться к святыням, помолиться перед чудотворными иконами. На экспозиции будут представлены чудотворный образ Николая Чудотворца, старинный венец с мощами великомученицы Варвары, чудотворная Иверская икона и другие.

В рамках выставки пройдут мастер-классы по рисунку и сказкотерапии, а также конференция "Общество и церковь", круглый стол "Православие и здравоохранение", встречи с поэтами и художниками.

РИА