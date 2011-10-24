В Зарванице посадили липовую аллею

В Тернопольской области в Марийском духовном центре в Зарванице представители ВО «Свобода» посадили липовую аллею. Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной организации ВО «Свобода», участие в посадке деревьев принял председатель областного совета Алексей КАЙДА, депутаты Тернопольского городского и обасного советов от ВО «Свобода», мэр Теребовли, а также епископ Тернопольско-Зборовской епархии Василий СЕМЕНЮК .

«К двадцатилетию Независимости мы подарили 20 лип Марийскому центру. Ведь Зарваница - величественный духовный центр Западного Подолья, которое является для украинского народа форпостом христианской веры и источником жизненной силы », - отметил А.КАЙДА.

Владыка СЕМЕНЮК выразил благодарность председателю облсовета и его однопартийцам за проявленную инициативу.

«Эта аллея, когда вырастет, станет благодатной тенью для людей в жаркие дни во время паломничеств», - сказал он.

Справка УНИАН. Марийский духовный центр в Зарванице входит в двадцатку марийских центров мира. Ежегодно на Всеукраинские прощи сюда приходит до 100 тыс. паломников.