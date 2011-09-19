19 сентября - чудо Архангела Михаила в Хонех

19 сентября Православная Церковь воспоминает чудо Архангела Михаила в Хонех. Как сообщает "Православный календарь", храм во имя Архистратига Михаила находился во Фригии, около храма находился целебный источник. Храм был сооружен в благодарность Богу и святому Архистратигу Михаилу за исцеление немой девушки.

Архистратиг Михаил, явившись во сне отцу девушки, еще не просвещенному святым Крещением, открыл ему, что его дочь получит дар речи, испив воды из источника. Девушка действительно получила исцеление и начала говорить. После этого чуда отец с дочерью и все его семейство крестились. К источнику стали приходить за исцелением не только христиане, но и язычники.

В храме святого Архистратига Михаила в продолжение 60 лет исполнял пономарское служение благочестивый человек по имени Архипп. Язычники задумали уничтожить храм и одновременно погубить Архиппа. Для этого они соединили в одно русло две горные реки и направили их течение на храм. Святой Архипп молился Архистратигу Михаилу о предотвращении бедствия. По его молитве около храма явился Архистратиг Михаил, который ударом своего жезла открыл в горе широкую расселину и велел устремиться в нее водам. Таким образом храм остался невредим.

Увидев такое чудо, язычники бежали, а святой Архипп и собравшиеся к храму христиане прославили Бога и благодарили святого Архистратига Михаила за помощь. Место же, где совершилось чудо, получило название Хоны, что значит «отверстие», «расселина».



