Патриарх Кирилл: христианский путь не означает отказ от благ цивилизации

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал мнение о том, что следование христианским путем не означает обязательный отказ от достижений и благ цивилизации, передает "ИТАР-ТАСС". "Мы не должны отдавать душу свою потребительскому миру, не должны оказаться в рабстве этих внешних обстоятельств. Но это не следует толковать в том смысле, что Русская Православная Церковь призывает отказаться от научно-технического прогресса, от его благ и удобств и уйти в какие-то дебри", - сказал предстоятель после освящения нового кафедрального собора в Воронеже.

Он также отметил, что если человек не поглощен этими земными благами, то у него остается возможность жить иными высокими ценностями. При этом патриарх заметил, что если человек забывает Бога и полностью поглощен лишь материальным, то "он не может их беспорочно использовать". Патриарх подчеркнул, что задача, стоящая "перед государственными мужами" заключается в содействии улучшению материальных благ для повышения благосостояния людей. "Важно при этом не забывать, к чему нас Бог призвал, тогда мы сможем и здесь насладиться благами беспорочно, и будущий век не будет для нас закрыт", - уверен Кирилл. Он призвал и власти, и народ "горячо молиться о стране".

*** 18 сентября патриарх Кирилл посетил Воронежский государственный университет, где ему был вручен знак Почетного доктора за достижения в области теологии.