Патриарх Кирилл высказался против рыночного подхода к образованию

Глава Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл, 18 сентября, выступая в Воронежском государственном университете на церемонии присуждения ему степени почетного доктора вуза, высказался относительно коммерциализации российской образования.

Глава РПЦ назвал ошибочным подход к образования, как к сфере рыночных услуг. По его словам, на сегодняшний день в России все активнее культивируется такой подход к обучению — чего никогда ранее не было: ни в СССР, ни в царской России. Патриарх Кирилл отметил, что образование вкупе с обороной всегда были «становым хребтом существования российского общества», поэтому бесплатное качественное образование сегодня является «жизненно необходимым для существования страны и государства».

Российский патриарх прибыл с визитом в Воронеж в честь празднования 425-летия города. В в воскресенье, 18 сентября, глава РПЦ освятил Благовещенский кафедральный собор Воронежа и совершил в нем божественную литургию.

Стоит отметить, что проблема бесплатного качественного вопроса стала намного острее обсуждаться в обществе с мая прошлого года, как президента России Дмитрий Медведев утвердил новый закон об образовании, согласно которому изменяется порядок финансирования учебных заведений. Реформа образования уменьшила количество оплаченных государством предметов и часов в школьной программе, что вызвало недовольство многих родителей и педагогов.

КМ