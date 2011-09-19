Украина подаст в список ЮНЕСКО восемь деревянных церквей

Для внесения в список ЮНЕСКО отобрали восемь украинских деревянных церквей. Четыре представляют Львовщину, две – Ивано-Франковскую область и две – Закарпатье. Об этом сообщил ведущий научный специалист института «Укрзападпроектреставрация» (Львов) Василий Слободян, передает

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Говоря о требованиях ЮНЕСКО, эксперт отметил, что прежде всего это – идентичность и интегральность церковного сооружения. Памятка должна быть построена из аутентичных материалов. Второе требование – сохранен исторический ландшафт, в том числе зеленые насаждения. Третья – о памятнике должно заботиться государство.

«А если вспомнить, что за 20 лет независимости Украины на сохранение деревянных церквей из бюджета не выделено ни копейки, то вывод напрашивается сам. Это должна быть отдельная государственная программа с четко определенным финансированием», – подчеркнул В. Слободян.

Он также отметил, что процедура включения в список ЮНЕСКО является достаточно сложной: «Должна быть предварительная заявка. Пока – отдельно украинская и отдельно польская – заявки «висят» на сайте ЮНЕСКО еще с января 2010 года. Там есть описание всех восьми наших памятников, общие данные, аргументация, почему именно они отобраны».

«Сейчас наш коллектив работает над крупным совместным украинской-польским представлению, – рассказывает В. Слободян. – В нем подробные описания каждой церкви, церковного выстр, окружающей территории, полная история храма и короткая – местности. А еще – фотографии, чертежи, карты, обмеры, архивный материал, государственные документы о внесении их в число памятников, установления охранных зон и т.п. Очень важным является раздел о том, как государство собирается заботиться о памятнике, какие работы выполнять, кто их будет оплачивать. Ошибочно полагают, что средства на сохранение памятников предоставляет ЮНЕСКО... Эта организация никогда никаких средств не выделяет. Еще одним документом, который требуют организаторы, является описание туристической привлекательности объекта, возможности доехать, переночевать и т.д.».

Что касается дальнейшей процедуры, то, по словам специалиста, за эти вопросы отвечает Киев.

«Представление идет за подписями Министра культуры и Министра иностранных дел. При этом общее представление делает только одно государство. Мы договорились с поляками, что это будет делать Украина, потому что имеем только три достопримечательности, входящие в список ЮНЕСКО. Меньше (одна) – только в Молдове», – добавил В. Слободян.

Он также сообщил, что представление должно быть завершено к концу сентября, а в январе оно попадет в штаб-квартиру ЮНЕСКО, чьи специалисты на протяжении года примут решение. И только в середине 2013 года украинские деревянные церкви могут попасть в список ЮНЕСКО.