Святой Климент: 1910 лет со дня мученической смерти и 1150-летие со дня обретения его мощей

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Крымский полуостров, чья территория совпадает ныне с Симферопольской и Крымской епархией, является самым первым из регионов нашего Отечества, где еще в I веке по Р.Х. прозвучала первая христианская проповедь. Тогда здесь побывал святой апостол Андрей Первозванный, который затем отправился вверх по Днепру и предсказал появление на берегах этой реки великого христианского града – Киева. Преемником апостола Андрея в миссионерском служении на Крымской земле стал святой Климент. В этом году исполнилось 1910 лет со дня мученической смерти и 1150-летие со дня обретения его мощей святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием.

Став, по благословению самого святого апостола Петра, епископом Рима, он был сослан за исповедание веры Христовой в Крым, который был тогда окраиной Римской империи. Но и на чужбине святой Климент продолжал обращать ко Христу множество людей, за что по императорскому приказу был утоплен в море вблизи Херсонеса.

Развалины этого древнего города и доселе возвышаются на окраине нынешнего Севастополя. В IX веке святые равноапостольные Кирилл и Мефодий обрели мощи мученика, а после своего крещения в Херсонесе великий киевский князь Владимир перенес честную главу святого Климента в Киев. Прошло девятнадцать веков с того момента, когда святой Климент засвидетельствовал свою пламенную веру в Спасителя подвигом мученичества и стал небесным ходатаем за нас пред Господом.

Приняв крещение от первоверховного апостола Петра, святой Климент стал его учеником и постоянным спутником

Священномученик Климент Римский подвизался на благословенной земле Тавриды, спустя 30 лет после апостола Андрея Первозванного, и внес вклад в дело становления христианства в Крыму. Святой Климент родился в Риме в период его античного расцвета, в знатной и богатой семье. Имея незаурядные способности, он получил блестящее образование. Многие жизненные пути открывались юному Клименту. И многие соблазны древней столицы мира – почести, богатства, развлечения. Все это было нормой жизни знатных патрициев, и этого вожделели честолюбивые юноши. Но не этого искал святой Климент.

Когда весть о Христе и Его Крестном Подвиге достигла Рима, Климент оставил дом, родных, друзей и отправился в те места, где проповедовали апостолы, чтобы встретиться с самовидцами Слова. Прибыв в Палестину, он принял крещение от первоверховного апостола Петра, стал его учеником и постоянным спутником. Вместе с ним он возвратился в Рим, куда апостол Петр волею Божьей был направлен для завершения своего земного поприща.

«… отправить на вечную каторгу в каменоломни Тавриды»

Незадолго до своей мученической кончины апостол Петр рукоположил Климента во епископа Рима. Добродетельная жизнь, милосердие и молитвенный подвиг святого Климента обратили многих его сограждан ко Христу.

Однажды, в день Пасхи, им были крещены сразу 424 человека; среди них были люди всех сословий – рабы и свободные, плебеи и патриции и даже члены императорской фамилии. Донос об этом немедленно поступил к императору Траяну (98-117), лютому гонителю христиан. По его повелению святой Климент был отдан под суд. Суд предъявил ему стандартные в отношении христиан обвинения: во-первых, в святотатстве, во-вторых, в оскорблении его величества императора и, в-третьих, в чародействе.

Доказать вину святого Климента суд не мог, но по приказу императора вынес ему суровый приговор – лишить всех прав, состояния и отправить на вечную каторгу в каменоломни Тавриды. Вместе с ним были сосланы большинство его учеников, а многие другие последовали за ним добровольно, предпочтя каторгу разлуке с духовным отцом.

Слушая ревностного проповедника, сотни язычников обращались ко Христу

Прибыв на место ссылки, в Крым, святитель Климент «... обрете тамо паче двух тысящ христиан». Это огромная по тем временам (конец I века по Р.Х.) православная община состояла частью из тайных христиан, обращенных в веру еще апостолом Андреем, а частью – из ссыльных каторжников, которые содержались и работали в каменоломнях в очень тяжелых условиях, практически не имея воды. Видя их страдания, святой Климент помолился вместе с осужденными, и Господь в образе Агнца явил ему место источника, из которого излился целый поток. Это чудо привлекло к нему множество людей.

Слушая ревностного проповедника, сотни язычников обращались ко Христу. По свидетельству Метафраста, каждый день принимали крещение по 500 и более человек. В каменоломнях был вырублен храм, в котором святой Климент священнодействовал. А всего в этот период в окрестностях Херсонеса Таврического было сооружено 75 небольших по современным понятиям, в основном домовых храмов, которые святой Климент освятил. Апостольская его деятельность в Крыму стала известна Траяну и вызвала страшный гнев императора. По его приказу поздней осенью 101 года священномученик был утоплен. С якорем не шее, он был брошен в воды бухты, которая сейчас называется Казачьей. Скорбь охватила всех христиан.

Мощи святого Климента стали недоступны для поклонения на целых 50 лет

По молитвам всего народа и верных учеников святителя Корнилия и Фивы море отступило, и люди нашли на дне нерукотворную часовню («Ангельскую церковь»), а в ней – тело своего пастыря. С тех пор ежегодно в день мученической кончины священномученика Климента море отступало, и в течение семи дней христиане могли поклоняться его нетленным мощам.

Только в IX веке, в царствование Константинопольского императора Никифора (802-811) по Божьему попущению мощи святого Климента стали недоступны для поклонения на целых 50 лет.

Обретение мощей мученика святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием

Но при императоре Михаиле и его благочестивой матери Феодоре (855-867) Херсонес посетили равноапостольные учителя словенские Кирилл и Мефодий. Они побудили епископа Херсонеского Георгия к соборной молитве об открытии мощей святого Климента. После соборного служения на берегу моря и усердной молитвы святых Мефодия и Кирилла, прибывшего с ними из Цареграда духовенства и херсонеситов, в полночь на поверхности моря чудесно появились мощи святого Климента. Их торжественно положили в церкви святых апостолов. Часть мощей была перенесена святыми Кириллом и Мефодием в Рим, на родину священномученника, а честная глава его впоследствии была перенесена святым равноапостольным князем Владимиром, крестителем Руси, в Киев и положена вместе с мощами святого Фивы, ученика священномученика Климента в Десятинной церкви, где был устроен придел во имя святого Климента.

Так повествует Священное Предание о славной жизни и мученической кончине святого Климента Римского, третьего епископа Рима и второго апостола Тавриды. Но картина будет неполной, если мы не скажем несколько слов о том, что представляла собой…

Таврида в дохристианские времена

Исторических свидетельств о ней сохранилось немало. О Тавриде писали и Геродот, и Плиний, и Страбон, и Птолемей почти одинаково: «Живут тавры грабежом и войной». Дикие и жестокие языческие нравы, кровавые жертвоприношения, постоянные разбойничьи нападения делали Тавриду в глазах цивилизованных греков и римлян местом, пригодным лишь для ссылки преступников. И первые христиане попадали сюда, в основном, как осужденные.

Но впоследствии православные миссионеры, такие как епископы херсонеские IV века Василий, Капитон, Ефрем, Елпидий, Еферий, Евгений, Агафадор и другие, приходят сюда уже добровольно. Приходят, чтобы потрудиться в поте лица на ниве Божьей и даже, если Господь сподобит, принять мученическую кончину. Такова удивительная логика поступков верных учеников Христа, которым Он заповедал: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Мф.7,13,14). Жизненный подвиг священномученика Климента Римского является для всех последующих поколений душеспасительным примером.