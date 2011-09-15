Из Москвы в Севастополь доставят памятный крест в честь Климента I

Торжественное освящение креста, который будет установлен в Казачьей бухте Севастополя, состоялось 23 августа в Москве и было организовано Русской Православной Церковью в честь Папы Климента I, который 910 лет назад принял мученическую смерть возле древнего Херсонеса.

Как рассказал настоятель храма священномученика Климента в Замоскворечье отец Леонид Калинин, нижняя перекладина креста в виде якоря напоминает о подвижнической деятельности и смерти святого, который, будучи сосланным в 98 году в Крым, создал там большую общину, насчитывавшую более 5000 христиан.

"Крест с якорем – это символ и память мученической кончины первого русского святого, который хоть и был папой Римским, но стал покровителем Руси на все времена", - сказал отец Леонид.

По словам священника, освященный крест будет зримым символом памяти и единства духовного пространства - "между Россией, Крымом, Украиной и духовного пространства в христианском смысле, более широком".

"Поскольку какими бы ни были разногласия между нами и католиками, вера в единого Бога и почитание Господа, а также почитание святого Климента, присуще и католической церкви, и православию", – подчеркнул отец Леонид.

РиСУ